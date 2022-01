Vinícius ante las dudas

El delantero del Real Madrid Vinicius Junior, durante el calentamiento previo a un partido. EFE/Luis Tejido

Madrid/Valencia, 7 ene (EFE).- El Real Madrid quiere recuperar las sensaciones de firmeza con las que despidió el 2021 y reencontrarse con un triunfo que despeje las dudas tras la derrota de Getafe, con el regreso del brasileño Vinícius Junior tras superar el coronavirus como principal argumento del cambio ante un Valencia que no vencé en el Santiago Bernabéu desde 2008.

El toque de atención del italiano Carlo Ancelotti a sus jugadores tras la imagen dejada en el Coliseum Alfonso Pérez, tuvo ya su efecto en Copa del Rey. En un duelo en El Collao para pocas 'florituras', su equipo trabajó el triunfo para cerrar una herida que permanecía abierta desde hace un año y avanzar de ronda. Le llega el turno a LaLiga Santander con la firme intención de recuperar la solidez del líder.

Para ello no hay mejor noticia para 'Carletto' que el regreso de un jugador como Vinícius. Titular y referente el brasileño durante 22 partidos consecutivos en una temporada en la que dio el salto que se le demandaba en la definición, asegurando ese factor desequilibrante que provoca cuando entra en contacto con el balón en cada partido. Sin él se apagó el Real Madrid en Getafe, donde encajó su segunda derrota liguera del curso que permitió al Sevilla acercarse a cinco puntos, que serían dos si vence un partido por recuperar.

Ante esta situación el equipo de Ancelotti debe mejorar en el Santiago Bernabéu, donde no fue derrotado pero dejó escapar tres empates en partidos que son lecciones y deben servir de referencia ante el Valencia. En todos ellos se quedó a cero el equipo blanco frente a Villarreal, Osasuna y Cádiz, en el último precedente en su estadio del Real Madrid.

Recupera tras el descanso en Copa del Rey a Thibaut Courtois en portería, Ferland Mendy en el lateral izquierdo, Luka Modric en la medular y Karim Benzema como nueve. La baja de Dani Carvajal, a quien reserva Ancelotti para la Supercopa de España, será cubierta por Lucas Vázquez y el tridente ofensivo cambia su cara con la vuelta de 'Vini'. El pulso entre Marco Asensio y Rodrygo por una plaza apunta a caer en esta ocasión del lado del español tras sus buenos minutos en Copa del Rey con el gol que evitó un apuro.

Junto a Carvajal se mantienen como bajas el Gareth Bale, Luka Jovic y Mariano Díaz, que se ve obligado a parar por una pequeña rotura muscular. El belga Eden Hazard, titular en tres de los cuatro últimos partidos del Real Madrid, regresará al banquillo tras desaprovechar un momento de volver a ser determinante.

Por su parte, el Valencia afronta este encuentro aliviado por su agónica clasificación para la siguiente ronda de la Copa del Rey en el campo del Cartagena pero con las malas sensaciones que le dejó el mal partido que cuajó y que se unen a las que le dejaron la derrota en Mestalla ante el Espanyol en la última jornada de la Liga.

El equipo de José Bordalás,q ue tiene la baja de Hugo Duro por sanción, afrontó el choque ante el equipo catalán con la idea de sumar tres puntos y dormir en puestos de Liga de Campeones pero estos dos últimos partidos han dejado ver que puede que sea un poco pronto para pensar en objetivos tan ambicioso. Tras no sumar ante el Espanyol, el Valencia ha vuelto a caer en la tabla hasta la novena plaza y lo que tiene a tiro ahora es entrar en puestos de Liga Europa. Eso sí, debe ganar en un campo en el que no lo ha hecho en sus últimas trece visitas y que le ha sido esquivo históricamente.

Además, el triunfo en el campo del conjunto murciano dejó a varios jugadores con problemas musculares, entre ellos dos posibles titulares en el encuentro en el campo del Real Madrid como Mouctar Diakhaby y Carlos Soler, que finalmente no podrá jugar en el Bernabéu.

Está por ver qué disposición táctica utilizará Bordalás para el choque. Se da por hecho que volverá Jasper Cillessen en la portería y Thierry Correia y José Luis Gayà en los laterales La confección de la parte de arriba del equipo estará en cambio más pendiente del dibujo que elija Bordalás, que podría recuperar el 1-4-5-1 con Gonçalo Guedes de ‘falso nueve’ para tratar de ganar la batalla en el centro del campo y así tener más opciones de mantener a cero su portería o mantiene el 1-4-4-2.

- Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Marco Asensio, Vinícius y Benzema.

Valencia: Cillessen; Correia, Diakhaby o Guillamón, Alderete, Gayà; Costa, Wass, Guillamón o Racic, Cheryshev; Guedes y Maxi Gómez.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Comité Las Palmas).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 21:00

-----------------------------------------------------------------

- Puestos: Real Madrid (1º, 46 puntos); Valencia (9º, 28 puntos)

- La clave: el regreso de Vinícius y el desequilibrio que asegura la presencia del brasileño en el aspecto ofensivo.

- El dato: el último triunfo del Valencia en Liga en el Bernabéu se remonta al 23 de marzo de 2008, 2-3, con doblete de David Villa y un tanto de Arizmendi.

- Las frases:

Ancelotti: "No creo que el Real Madrid tenga 'Vinicius-dependencia'

Bordalás: "Debemos dar un nivel altísimo, si no lo logramos tendremos pocas posibilidades"

- El entorno: el Santiago Bernabéu presentará un buen aspecto en sus gradas en el primer partido del 2022, el año en el que está planificado se acaben las obras que siguen afectando a sus aficionados. EFE

