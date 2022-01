Vacancia solo afecta a unos 175 jueces en Panamá, según gremio de abogados

Fotografía de archivo del presidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, Juan Carlos Araúz. EFE/ Carlos Lemos

Ciudad de Panamá, 7 ene (EFE).- La medida de vacancia declarada la víspera por el Supremo panameño afecta solo a unos 175 cargos de jueces de Garantías, de Juicio Oral y de Cumplimiento del Sistema Penal Acusatorio (SPA) y no a 800, como se informó equivocadamente, afirmó este viernes el presidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá (CNA), Juan Carlos Araúz.

"La cifra correcta de jueces en vacancia puede ser 175 aproximadamente", precisó a Efe Araúz, que había asegurado el jueves que los cargos afectados por la medida llegaban a 800 y que solicitó corregir dicha información.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró el jueves vacantes los cargos de jueces de Garantías, de Juicio Oral y de Cumplimiento del Sistema Penal Acusatorio (SPA) a nivel nacional, como parte de la implementación de la carrera judicial.

"Las personas que están ocupando interinamente los cargos y las posiciones de Jueces de Garantías, Jueces de Juicio Oral y Jueces de Cumplimiento, continuarán cumpliendo con las responsabilidades y obligaciones inherentes, mientras se adelanta el proceso de la Carrera Judicial que se inicia con la declaratoria de vacantes", dijo el pleno de la CSJ en un comunicado.

Con esta decisión, agregó la misiva oficial, "el Pleno de la Corte Suprema de Justicia demuestra la voluntad de concretar la implementación efectiva de la Ley de Carrera Judicial", aprobada en 2015 pero que ha sufrido escollos para su puesta en práctica.

Araúz explicó a Efe que la decisión coincide con el inicio de las etapas para someter a concurso los cargos, y que debido a los procedimientos y requisitos establecidos, muchos de los jueces que han estado por años como interinos no podrán concursar para lograr la estabilidad en ese mismo puesto.

"Yo lo que pediría es estar atentos a las posiciones de los operadores de justicia y estar preparados para un diálogo (...) que la transformación (en marcha) no implique desconocer el valor de muchos operadores de justicia, que día a día dan su mejor aporte", agregó.

El anuncio de la decisión de declarar vacantes los cargos de jueces ocurre después de la renovación de la directiva del pleno de la Corte Suprema, que desde el pasado lunes preside la magistrada María Eugenia López Árias.

El lunes pasado también asumieron María Cristina Chen Stanziola y Mariam Yadira Cheng Rosas como magistradas principales de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, y de la Sala Primera de lo Civil, respectivamente, cargos que ejercerán por 10 años.

La asunción de las nuevas magistradas del Supremo reavivó los pedidos de transformación de un sistema judicial tildado como inoperante debido a su politización y falta de controles internos, dijeron a Efe expertos panameños.

"Uno de los grandes cuestionamientos al sistema de Justicia es interinidad del juez, es decir, una gran parte habían sido nombrado a dedo. Con esta medida se busca que hayan los concursos correspondientes, de tal manera que se vaya saneando el sistema con la personas más capacitadas", dijo a Efe el abogado constitucionalista Ernesto Cedeño.