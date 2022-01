Unidad médica estatal ha conseguido 70 concepciones in vitro en Costa Rica

Una mujer embarazada, en una imagen de archivo. EFE/Zayra Mo

San José, 6 ene (EFE).- Tras año y medio de funcionamiento, la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad de la estatal Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), ha conseguido 70 concepciones por medio de la fecundación in vitro, una técnica restablecida en el país por orden de la Sala Constitucional.

El Gobierno de Costa Rica informó este jueves que en total 28 niñas y 42 niños han sido concebidos con fecundación in vitro en las instalaciones que brindan el servicio de manera gratuita a parejas con problemas de infertilidad y que no pudieron concebir de otras formas.

"Son pocos los países en el mundo que tienen un sistema público para la fertilidad asistida. Nuestro modelo está en los estándares más altos que se tienen a nivel global. Esta es una forma de garantizar un derecho de aquellas familias que quieren tener hijos e hijas, se les pueda apoyar y que no esté limitado solo a quienes lo puedan pagar", dijo el presidente del país, Carlos Alvarado, durante una visita al lugar.

El centro cuenta, también, con un programa en el cual la población con diagnóstico oncológico puede congelar sus óvulos o espermatozoides, quienes debido a los procedimientos quirúrgicos, de quimio y radioterapia ven disminuidas sus posibilidades para concebir.

Esta modalidad se realiza de manera gratuita e individual, por lo que no se necesita contar con una pareja.

También se encuentra habilitada la opción de donación de gametos (óvulos o semen) para parejas que no tienen en quien apoyarse para alcanzar la fecundación. Estos donantes pasan por el proceso de análisis para preservar las muestras y ayudar de una manera anónima a parejas o mujeres con problemas de infertilidad.

La fecundación in vitro fue prohibida en Costa Rica por la Sala Constitucional en 2000, pues interpretó que la vida comienza desde la concepción y que la técnica médica permitía desechar o destruir seres vivos.

Esto originó que un grupo de parejas con infertilidad presentara una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

La CorteIDH condenó en 2014 al Estado costarricense y le ordenó restablecer el procedimiento médico por considerar que estaba vulnerando principios del derecho a la vida privada y familiar, a la integridad personal en relación con la autonomía personal, a la salud sexual, a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico y a la no discriminación.

La fecundación in vitro fue restablecida en Costa Rica mediante un decreto presidencial de septiembre de 2015 y desde entonces clínicas privadas autorizadas comenzaron a realizar el procedimiento. En marzo de 2017 nació la primera niña producto de la técnica médica en un centro privado.

Para cumplir con la sentencia de la CorteIDH, el Gobierno construyó la estatal Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad de la CCSS, unas instalaciones valoradas en cerca de 8 millones de dólares, equipadas con alta tecnología y personal especializado en medicina reproductiva.