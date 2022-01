Un jurado podría cambiar la condena de Ghislaine Maxwell

Ghislaine Maxwell

(Bloomberg) -- Un jurado en el juicio de Ghislaine Maxwell por tráfico sexual emitió comentarios de prensa que podrían resultar en un nuevo juicio para la convicta. Sabemos que trabaja como asistente ejecutivo en el gigante de capital privado Carlyle Group Inc.

En entrevistas en video y diarios desde el veredicto del 29 de diciembre, el jurado dijo que fue víctima de abuso sexual cuando era niño y que su historia ayudó a influenciar a otros miembros del panel que cuestionaban la credibilidad de algunos de los acusadores de Maxwell. Maxwell, exnovia de Jeffrey Epstein, fue condenada por cinco de los seis cargos relacionados con un plot de tráfico sexual y enfrenta hasta 65 años de prisión.

El veredicto fue ampliamente aclamado pues era una prueba demorada de justicia para las víctimas de Epstein, quien murió en 2019 mientras esperaba su propio juicio. Los abogados de Maxwell ahora buscan un nuevo juicio con el argumento de que el jurado no reveló que había sido abusado cuando se le preguntó durante el proceso de selección del jurado. La jueza, Alison Nathan, pidió tanto a los fiscales como a la defensa que presenten informes sobre si es necesario un nuevo juicio dado que Maxwell no contó con un jurado imparcial.

Todd Spodek, abogado del jurado, no respondió a las solicitudes de comentarios, ni tampoco el jurado, quien se identificó en la prensa como Scotty David, su primer y segundo nombre.

“El individuo es un asistente ejecutivo en Carlyle”, dijo un portavoz de la firma en un comunicado. “No comentamos sobre asuntos personales de los empleados”.

Scotty David dijo en una entrevista con Reuters que no recordaba que le preguntaran en el proceso de selección sobre abusos sexuales en el pasado.

Si bien esos cuestionarios permanecen sellados, Nathan y los abogados interrogaron en privado a cualquier posible miembro del jurado que hubiera dicho que habían sido víctimas, y luego se sellaron los comentarios. Scotty David no tuvo un interrogatorio sellado.

Las identidades de los miembros del jurado de Maxwell fueron protegidas durante el juicio. Scotty David, conocido como miembro del jurado número 50, se describió a sí mismo en su cuestionario como un residente de Manhattan de 35 años que trabajaba como asistente ejecutivo en una firma financiera.

Por separado, el New York Times informó el miércoles que había entrevistado a otro miembro del jurado que dijo que había sido víctima de abuso sexual y lo discutió durante las deliberaciones que llevaron a la condena de Maxwell.

Cuatro mujeres testificaron en el juicio de Maxwell que habían sido abusadas por Maxwell y Epstein cuando eran adolescentes. Scotty David le dijo al Daily Mail que abordó el juicio con la mente abierta sobre Maxwell, pero finalmente decidió que ella era tan culpable como Epstein.

“No quiero llamarla monstruo, pero depredador es la palabra correcta”, le dijo al tabloide.

Después de sus entrevistas, los fiscales le pidieron a la jueza que investigara los comentarios de Scotty David. Los abogados de Maxwell comentaron que la jueza debería directamente solicitar un nuevo juicio.

