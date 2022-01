Tenis.-La ministra de deportes de Francia confirma que Djokovic "sí podrá jugar" Roland Garros aunque no esté vacunado

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



La ministra de deportes de Francia, Roxana Maracineanu, ha confirmado que el tenista serbio Novak Djokovic sí podrá disputar la próxima edición de Roland Garros, que se celebra del 16 de mayo al 5 de junio de 2022, aunque no esté vacunado contra la COVID-19, motivo que le impedirá -a priori- participar en el Abierto de Australia a partir de la próxima semana.



Maracineanu recordó que, según la legislación francesa, los deportistas no vacunados podrán participar en grandes competiciones porque "la burbuja de salud de estos grandes eventos deportivos lo permitirá", dijo la ministra en declaraciones a 'France info'.



"Esto es lo que permitirá que alguien como Novak Djokovic en Francia pueda entrar en nuestro territorio", añadió la ministra tras la cancelación del visado a Djokovic al no cumplir los requisitos de vacunación contra la COVID-19 en Australia. El serbio sigue a la espera de una decisión definitiva de la justicia del país que se conocerá el próximo lunes.



No obstante, la ministra francesa recordó que el próximo lunes está prevista una reunión con el Comité Interministerial de Crisis (CIC) "para redefinir concretamente, precisamente, competencia por competencia, lo que puede suceder en las próximas semanas" respecto a este asunto y las posibles exenciones deportivas para los deportistas no vacunados en grandes competiciones que se celebren en Francia.