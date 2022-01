Rocío Flores y Antonio David, juntos tras unas Navidades separados

07-01-2022 ANTONIO DAVID Y ROCÍO FLORES EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 7 (CHANCE)



Rocío Flores no quería desvelar esta mañana en 'El programa de Ana Rosa' dónde se encontraba su padre tras no pasar las Navidades, al menos el día de Reyes, en Sevilla con su familia. Hemos visto a Olga Moreno disfrutar de ese día tan mágico con David Flores y su hija, Lola, pero ni rastro del que fuera colaborador de televisión y esto ha hecho levantar todas las alarmas.



Tras su colaboración en 'El programa de Ana Rosa', Rocío Flores ha puesto rumbo hasta el paradero -hasta ahora desconocido- de su padre y allí les hemos podido ver juntos acudiendo a un conocido restaurante para disfrutar de una comida.



Le hemos preguntado a Antonio David por cómo ha pasado estas Navidades, le hemos felicitado el año también, se ha mostrado muy amable, pero también quería despachar rápido a la prensa: "Muchas gracias, igualmente" y obviaba las preguntas de los periodistas hablando del tiempo: "Bff, qué frío".



Cuando menos nos lo esperábamos, Antonio David ha vuelto a expresar su deseo de dejar de aparecer en la prensa y nos ha vuelto a asegurar que -tal y como dijo- no va a hacer más declaraciones: "Agradezco que estéis aquí, pero ya sabéis que hace unos meses dije que no iba a hacer declaraciones, me voy a mantener en la misma línea. Podéis preguntar lo que queráis, pero no voy a contestar".



Escuchando los gritos y comentarios de los anónimos que paseaban por la calle que le mostraban su apoyo al que fuera colaborador de televisión, le hemos comentado lo que le quiere la gente y él nos ha recalcado que: "Eso siempre, gracias chicos".