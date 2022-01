Rocío Flores desvela cómo pasó el día de Reyes

16-12-2021 Rocío Flores EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



MADRID, 7 (CHANCE)



Rocío Flores se ha sentado en el plató de 'El programa de Ana Rosa' y ha despejado todas las dudas sobre cómo ha pasado las Navidades, el día de Reyes y cómo están las cosas en su familia tras la separación de Antonio David y Olga Moreno. La joven ha hablado alto y claro sobre todos estos temas informativos que conllevan un interés público y no ha dejado ninguna duda encima de la mesa.



En cuanto a cómo ha celebrado los Reyes Magos, rocío asegura que: "Lo he comprado todo a última hora. Yo lo he pasado en mi casa, con mi novio. Me he debido de portar bien porque me han traído cositas" pero atención, porque todavía no se ha reunido con toda su familia: "Todavía no nos hemos visto".



La joven no ha querido hablar sobre el paradero de Antonio David Flores: "Sabéis que no voy a decir nada, ellos me han pedido que no hable, que lo digan ellos, es evidente que han pasado la noche de reyes separados (Olga y Antonio David)" y ha insistido en que quiere juntarles a todos para darles los regalos: "Eso quiero yo al menos, no sé cómo se harán las cosas, pero eso quiero yo".



Confirma que Antonio y Olga hablan todos los días: "Sí, hablan todos los días" y ha dejado entrever que Olga estaba con la niña y David flores en Sevilla, ella en Málaga con su novio y su padre quién sabe: "Hablamos todos los días todos con todos".



Lo que más nos ha llamado la atención ha sido cuando rocío ha confesado que Antonio y Olga han estado juntos todas las Navidades, menos el día de Reyes: "Han pasado todas las Navidades juntos, pero ella también necesita ver a su familia, es normal y evidente. Muchas veces quitamos normalidad a lo que es normal".



Rocío no ha dudado en contestar a María Patiño después de que ésta dijera que hablaba en boca de su padre y que negaba el relato de su madre para defender la imagen de Antonio David: "No voy a contestar a María Patiño, es una periodista que no tiene credibilidad ninguna, cero. Hace un par de meses me acusó de haber puesto una demanda falsa, acusó a mi padre de poner los carteles, dijo que se había celebrado un juicio, que había testigos. Es una periodista que está denunciada penalmente. Lleváis meses provocándome, haciéndome daño. No voy a defenderme en un plató de televisión, os voy a contestar en el juzgado. A Gloria decirle que gracias, una vez más" y zanjaba el tema lanzándole una pregunta: "Yo hablo por boca de mi padre y tú por boca de quién hablas".