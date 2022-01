Real Madrid y Sevilla reanudan su lucha liguera tras el sorbo copero

Imagen de archivo de un partido entre Real Madrid y Valencia. EFE / Rodrigo Jimenez.

Madrid, 7 ene (EFE).- El Real Madrid y el Sevilla, en este momento los dos grandes aspirantes al título, reanudan la carrera liguera ante Valencia y Getafe, respectivamente, tras solventar los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante Alcoyano y Zaragoza.

El cuadro andaluz supo aprovechar la derrota del equipo madrileño en el Coliseum Alfonso Pérez getafense para acortar a cinco puntos la ventaja del líder, que ha disputado un partido más, el que ganó al Athletic en San Mamés antes de fin de año.

Las vacaciones navideñas han frenado la marcha del Real Madrid, que comenzó 2022 con ese encuentro perdido en Getafe y con una victoria apurada en Alcoy, en el que dos tantos con cierta fortuna de Marco Asensio y José Juan en propia meta sacaron a los de Carlo Ancelotti del atolladero e impidieron otro batacazo copero.

De nuevo con el joven extremo brasileño Vinicius Junior tras superar el coronavirus, recibirán este sábado en el Santiago Bernabéu a un Valencia que se encontraba en franca progresión de resultados hasta que fue sorprendido en Mestalla también, el pasado día 31, por el Espanyol.

Para los objetivos de ambos equipos se trata de un partido importante, en el que los dos contendientes precisan encontrar una reacción temprana a los tropiezos precedentes. El Real Madrid necesita volver a encontrar la fluidez y el gol y es una empresa complicada ante un rival habitualmente muy intenso como el de José Bordalás, que intentará retornar al camino de la firmeza y a no cometer errores que le han costado muchos puntos esta campaña.

Es un partido además importante para el equipo blanco a efectos de confianza antes de medirse al Barcelona en Arabia Saudí en la semifinal de la Supercopa de España.

El Getafe exhibe su triunfo de la jornada pasada en el campo del otro gran contendiente al título, el Sevilla, y lo hará con bajas significativas respecto a dicho encuentro como los uruguayos Mauro Arambarri y Mathias Olivera, sancionados por acumulación de amonestaciones.

El equipo de Julen Lopetegui es el que atraviesa una mejor racha con cinco partidos sin perder. De hecho, su última derrota fue ante el Real Madrid el 28 de noviembre. Pese a las numerosas bajas por lesión o covid-19 está mostrando un magnífico ritmo competitivo, pero también el Getafe ha experimentado una notable evolución bajo la batuta de Quique Sánchez Flores salvo en el k.o. copero.

Y mientras Rayo y Betis avecinan en Vallecas un interesante choque entre el tercero y el sexto que se presentan en el inicio de la segunda vuelta tras caer en sus anteriores compromisos, el Atlético de Madrid y el Barcelona exponen su recuperación en Villarreal y Granada, respectivamente.

El encuentro de La Cerámica es un partido de altos vuelos. El Villarreal, que sucumbió en la Copa del Rey ante un segunda como el Sporting, está obligado a pasar página cuanto antes en busca de su quinta victoria liguera seguida, y el Atlético de Madrid a confirmar su buen inicio de año.

Con Gerard Moreno en racha, el submarino amarillo, que no gana a los rojiblancos desde hace casi cuatro años, supone una seria amenaza para el bloque de Diego Pablo Simeone, que pierde por sanción a los uruguayos José María Giménez, clave en la zaga, y al goleador Luis Suárez por sanción, y al lateral diestro inglés Kieran Trippier tras confirmarse su salida al Newcastle, aunque el Villarreal también se verá notablemente afectado también por la Copa de África de Naciones.

El Barcelona ha enlazado dos empates y dos victorias como punto de partida para su recuperación que le ha permitido regresar a los puestos europeos, reacción que debe confirmar en Los Cármenes, donde el Granada de Robert Moreno, también en clara tendencia al alza, se ha hecho fuerte en los últimos encuentros, en los que ha sido capaz, por ejemplo, de vencer al Atlético de Madrid.

A la plaga de bajas que sufre la plantilla de Xavi Hernández se ha unido el uruguayo Ronald Araujo, uno de sus grandes puntales en la zaga, que sufrió una fractura en el primer y segundo metacarpiano de la mano derecha en el duro compromiso copero en Linares, así como al neerlandés Frenkie de Jong, también lesionado en el choque de Copa.

En el Reale Arena se encontrarán dos equipos en rachas cruzadas. La Real Sociedad, que no gana desde principios de noviembre, se metió en octavos del torneo del k.o. con ciertos apuros en Leganés; y el Celta del argentino Eduardo 'Chacho' Coudet, ha logrado un empate y dos victorias en LaLiga pero en cambio se despidió de la Copa ante el Atlético Baleares, de Primera RFEF (tercera categoría).

El Athletic, que se medirá al Atlético de Madrid en la primera semifinal de la Supercopa, tiene un duelo vasco en Mendizorroza ante un Alavés que marca el descenso y que trata de remontar el vuelo con el carismático José Luis Mendilíbar en el banquillo.

El Cádiz, penúltimo, también quiere mostrar síntomas de reacción en El Sadar ante Osasuna, que pierde por sanción al argentino Chimy Ávila, aunque mucho más delicada es la situación del Levante, colista sin conocer la victoria aún, que visitará a un Mallorca que tiene cuatro puntos de renta respecto a la zona roja.

El Elche, decimoséptimo empatado a puntos con el Alavés, cerrará la jornada el lunes contra el Espanyol en el RCDE Stadium, donde no podrán jugar los sancionados Fidel Chaves y Diego González y el técnico Francisco Rodríguez no se podrá sentar en el banquillo tampoco tras ser expulsado.

- Programa de la 20ª jornada:

. Sábado:

14.00 Levante-Mallorca

16.15 Real Sociedad-Celta

18.30 Granada-Barcelona

21.00 Real Madrid-Valencia

. Domingo:

14.00 Rayo Vallecano-Betis

16.15 Sevilla-Getafe

18.30 Alavés-Athletic

18.30 Osasuna-Cádiz

21.00 Villarreal-Atlético de Madrid

. Lunes:

21.00 Espanyol-Elche

(-1 GMT).