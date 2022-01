Ranking Apple en Uruguay: Top 10 de los podcast más escuchados de hoy viernes, 07 de enero

Escuchar pódcast se ha vuelto parte de nuestro día a día. La gran oferta disponible se nos ha colado sin que nos diéramos cuenta. Ya sea en casa, en el trabajo o en cualquier viaje, ya no tienes que buscar demasiado: encontrarás producciones que tienen un público fiel, gracias a su enorme calidad en forma y contenido.

La noticia es que Apple realiza un conteo para compartir qué es lo que la gente está escuchando en tiempo real. La plataforma de transmisión busca convertirse en un referente en el sector. Por eso, tiene en su haber una oferta muy interesante, entre la que están los 10 pódcast más buscados, que te detallamos a continuación.

1. Durmiendo Podcast

¡Despídete del insomnio! Durmiendo es un podcast que te ayudará a relajarte y a conciliar el sueño a través de ejercicios y meditaciones que te ayudarán a reducir tu ansiedad y tu estrés. Acompáñanos todas las noches y dale a tu descanso la importancia que se merece. Producido por Dudas Media y creado por Se Regalan Dudas.

2. Dear Daughter

Your letters to your daughters. What do you want them to know? What do they need to know? With Namulanta Kombo, winner of the BBC’s International Podcast Competition 2021.

3. En Perspectiva

Periodismo profesional e independiente, con la conducción de Emiliano Cotelo y Romina Andrioli. En Perspectiva es un programa periodístico con 35 años de historia al aire, hoy en Radiomundo 1170 AM y plataformas digitales.

4. Despertando Podcast

Mi propósito es despertar tu conciencia en base a mis experiencias y resultados, para que puedas lograr con diferentes programas hallar herramientas, vehículos y caminos que te acerquen a lograr libertad económica, felicidad, autoestima, salud integral y sobre todo vivir haciendo lo que más te gusta..Despierta conmigo y ayúdame a despertar con tu éxito a millones en este mundo.

5. TED en Español

¿Cuál es la relación entre el amor y las matemáticas? ¿Cómo construye su identidad un inmigrante? ¿Nos reemplazará la inteligencia artificial en nuestros trabajos? ¿Pueden los emprendedores mejorar la educación y la salud de todos? En el podcast de TED en Español te invitamos a hacernos este tipo de preguntas, a escuchar ideas provocadoras y a desarrollar nuevas maneras de pensar. Cada semana escucharemos una charla TED de los principales líderes y creadores del mundo. Con la guía de Gerry Garbulsky, el curador de TED en Español, exploramos el universo de ideas en nuestro idioma.

6. Lifespan with Dr. David Sinclair

Lifespan with Dr. David Sinclair is a new podcast from world renowned aging research doctor, David Sinclair, Ph.D. Dr. Sinclair is a professor of genetics and co-director of Harvard Medical School's Center for Biology of Aging Research. Topics discussed include the science behind why we age and interventions for slowing and even reversing aging. This podcast is distinct from Dr. Sinclair's teaching and research roles at Harvard Medical School. The information provided in this show is not medical advice, nor should it be taken or applied as a replacement for medical advice.

7. Neurona Financiera: Finanzas Personales e Inversiones

Hablemos de dinero, hablemos de inversión pero desde la perspectiva de las Finanzas Personales, con las personas en el centro y no el dinero. Un podcast que busca ayudar a dejar de sufrir stress por lo material.

8. HablemosArte

Hablemos Arte es un espacio dedicado a hacer que hablar de arte sea algo común y no solamente del experto.

9. Historias del Uruguay

Historias del Uruguay te trae relatos de jaguares y pumas, esclavos orientales, cápsulas del tiempo, brujas, gauchos pendencieros, tesoros escondidos, costumbres cotidianas de antaño y leyendas en todo el territorio de la Banda Oriental.

10. Meditación Guiada | Meditaciones Guiadas | Sí Medito

El canal que ve la meditación como parte de tu vida. Nuestro propósito es conectar corazón y mente. Descubre con nosotros el gran poder que esta sencilla práctica tiene en tu vida. Vive los beneficios de la meditación. Te invitamos a decir, con nosotros, "yo SÍ MEDITO".

Los pódcast forman parte de nuestras vidas, a pesar de su reciente creación. Apple nos consiente con una oferta enorme y de gran calidad para los usuarios en Uruguay.

Aquí, encontrarás producciones de todas clases y para todos los gustos, así que aprovecha para seleccionar algunos nuevos favoritos. Ya sabes que los encontrarás siempre en Apple.

¿Viste cuál será tu nuevo preferido? ¿Te apetece escuchar una temporada completa? ¡24 horas diarias se quedarán cortas para que te estés al corriente!