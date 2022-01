Quique: "El Sevilla, además de buenos futbolistas, tiene a Julen"

El entrenador del Getafe, Enrique Sánchez Flores, da instrucciones a sus jugadores contra el Real Madrid durante el partido de LaLiga Santander disputado en el estadio Coliseum Alfonso Pérez de Getafe, Madrid. EFE/ Rodrigo Jiménez

Getafe (Madrid), 7 ene (EFE).- Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, aseguró este viernes en rueda de prensa que su próximo rival en LaLiga Santander, el Sevilla, además de "buenos futbolistas" tiene a una figura clave en su éxito como la del técnico Julen Lopetegui.

Después de ganar al líder, Real Madrid, el Getafe intentará dar de nuevo la sorpresa en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde se enfrentará al Sevilla, segundo clasificado. Quique Sánchez Flores anunció que acudirá al duelo con respeto hacia su rival, al que alabó en rueda de prensa.

"Es un equipo con muy buena plantilla. Siempre me ha gustado ese club. Me genera una sensación de orden y disciplina altísima. Eso nos encanta a los entrenadores. Igual que la exigencia y la ambición que tiene. Además de muy buenos futbolistas tiene a Julen (Lopetegui), que hace un excelente trabajo. Tenemos respeto al rival, como con todos, pero este caso es un respeto que va más allá del propio partido", explicó.

Después de superar 1-0 al Real Madrid, Quique habló de los halagos que recibió su equipo y de cómo los ha gestionado a la hora de preparar el siguiente duelo.

"Es muy interesante generar ilusión y alegría. Más interesante todavía es ser humildes y tener ambición. Ha sido una cascada intensa de elogios y ante eso nos hemos juntado, hemos visto el partido, hemos corregido para mejorar. Era un partido excelente para dar el máximo como hicimos y felicitar a los chicos. Pero como hemos dado el máximo, florecen errores que queremos corregir", indicó.

"Para preparar el encuentro, el proceso es el mismo, nos plantamos delante del ordenador, analizamos los partidos y el siguiente lo planteamos con una idea súper positiva de que podemos ganar. No somos ajenos al potencial del rival, la cantidad de grandes futbolistas que pueden decidir el partido, pero nosotros confiamos en nuestro equipo y pensamos en que el partido se puede ganar", apuntó.

También señaló que las bajas del Sevilla por la Copa de Africa (los marroquíes Yassine Bono, Youseff En Nesyri y Munir El Haddadi) no afectarán al conjunto andaluz, porque, a su juicio, dispone de una plantilla amplia con la que completar alineaciones con garantías).

"Todos los equipos estamos teniendo bajas por lesiones, COVID o sanciones. Pero es una plantilla muy extensa para que el Sevilla pueda llegar a notar las ausencias", comentó.

Asimismo, se refirió a las ocasiones de gol que produce el Getafe y explicó que las cifras no son malas aunque reconoció que para la segunda vuelta intentará mejorarlas.

"Me preocuparía más la falta de ocasiones que la falta de gol. Los partidos se ganan marcando más goles que el rival y marcando, que es importante. Quitando el partido del Real Madrid, que tuvimos menos de las habituales, tenemos un porcentaje de tiros interesante, en ocasiones más que el rival, como ante Osasuna y el Athletic. El porcentaje de tiros a puerta es verdad que es menor. Bastante más bajo, pero buscamos las mejores soluciones para estar lo mejor posible en la segunda vuelta".

Sobre Vitolo, lesionado la mayor parte del curso, destacó que ha tenido "muchas dificultades" que le han obligado a perderse "muchos entrenamientos". Por eso, indicó, ha tenido que esforzarse para ponerse "al nivel" de otros jugadores.

"Si físicamente está bien, sabemos que técnicamente es un jugador importante y que nos puede ayudar muchísimo. Pero hay que evaluarlo al nivel que exige la competición y el nivel que exige ahora mismo es altísimo", manifestó.

Por último, cuestionado por si ha solicitado algún fichaje para el mercado de invierno, desveló que él, personalmente, "no ha pedido nada".

"Estoy en el club, sé cómo trabaja, cómo funciona, tenemos una dirección deportiva que está al día. Tengo mucha comunicación con el presidente y tenemos clarísimo cómo trabajamos y en qué dirección", culminó.