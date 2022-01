Previsiones Deportes AFP de las 21H00 GMT

- TENIS

Entrada de Djokovic en Australia

Melbourne, Australia:

Seguidores de Djokovic se manifiestan contra la detención del tenista en Melbourne

Seguidores del tenista serbio Novak Djokovic se manifestaron este viernes contra la detención en Australia del número uno del mundo, una situación que ha generado una furibunda reacción de Serbia.

Por Najma SAMBUL y Mell CHUN, con Jovan MATIC en Belgrado

Belgrado:

"¡Es una vergüenza!", la retención de Djokovic en Australia alimenta rencor en Serbia

"Si no pueden derrotarlo, póngalo en retención", piensan muchos serbios que siguen con rencor el tratamiento en Australia de su compatriota Novak Djokovic, N.1 mundial del tenis, que espera, confinado, el desenlace de la controversia sobre su visado.

Por David STOUT

Sídney, Australia:

¿Por qué Djokovic quedó bloqueado en la frontera australiana?

La situación de la estrella del tenis Novak Djokovic en Australia, retenido tras la anulación de su visado, puede explicarse por una sutil pero importante diferencia entre las normas sanitarias para participar en el Open de Australia y las aplicadas para ingresar al país.

París:

Los deportistas que comparten el escepticismo de Djokovic respecto a vacuna contra el covid

Si Novak Djokovic contesta actualmente la decisión de las autoridades australianas de no admitirle en el país al no respetar sus reglas de entrada muy estrictas sobre el Covid-19, no es el único deportista de alto nivel en haberse mostrado escéptico respecto a la vacuna contra el covid.

ATP Cup

Sídney:

España derrota a Polonia y jugará su segunda final de la ATP Cup

Roberto Bautista y Pablo Carreño lograron este viernes sendas victorias frente al número nueve mundial Hubert Hurkacz y Jan Zielinski, respectivamente, para lograr la victoria sobre una Polonia afectada por el covid y meter a España por segunda vez en la final de la ATP Cup, contra el defensor del título, Rusia, o Canadá, que juegan el sábado la otra semifinal.

- FÚTBOL

Premios The Best de la FIFA

París:

Lewandowski, Messi y Salah, finalistas del 'The Best' de la FIFA

El polaco Robert Lewandowski, último ganador, el argentino Lionel Messi y el egipcio Mohamed Salah son los tres finalistas del premio FIFA "The Best" de mejor jugador del año 2021, mientras que la española Alexia Putellas, ganadora del Balón de Oro femenino, buscará el premio en mujeres, anunció la FIFA este viernes.

Campeonatos europeos

Chester, Reino Unido:

El francés Benjamin Mendy, acusado de violación, en libertad bajo fianza

El defensa internacional francés del Manchester City Benjamin Mendy, acusado de siete violaciones y una agresión sexual, fue puesto en libertad bajo fianza por la justicia británica el viernes con medidas cautelares que incluyen la entrega de su pasaporte.

Madrid:

Presentación de la 21ª jornada de LaLiga española de fútbol

Berlín:

Comentario del partido Bayern Múnich-Borussia Moenchengladbach de la 18ª jornada de la Liga alemana

- MOTOR

Riad:

Terranova gana etapa de autos en el Dakar, Al Attiyah todavía más líder

El argentino Orlando Terranova (Prodrive) fue el vencedor este viernes en la categoría de autos de la sexta etapa del Rally Dakar-2022, en la que el catarí Nasser Al Attiyah reforzó todavía más su liderato en la general, en un día marcado de nuevo por los ecos de la sospechosa explosión de un vehículo la pasada semana.

Por Matthieu CLAVEL

Riad:

El Dakar, una historia de ocho hermanos reunidos, la familia española García Merino

En su larga y gloriosa historia, el Dakar no había visto nunca nada parecido: cuatro hermanas y cuatro hermanos, los García Merino, repartidos en otros tantos equipos, reunidos de dos en dos en sendos autos Toyota HDJ80 en la salida de la edición 2022 del famoso rally.

Por Matthieu CLAVEL

París:

Ministro francés plantea cancelación del Rally Dakar tras la explosión de un vehículo

El ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, planteó este viernes una eventual cancelación del Rally Dakar, disputado en Arabia Saudita, tras la explosión de un vehículo en un posible "atentado terrorista" el pasado 30 de diciembre.

Campeonatos latinoamericanos

MÉXICO:

Comentario de la primera fecha del torneo Clausura-2022

del fútbol mexicano.

- RUGBY

Mundial de Francia-2023

París:

El rugbier argentino Axel Müller aspira a jugar el Mundial con EEUU

El wing argentino Axel Müller, que juega en el Brive francés y que fue internacional con su país en Seven, sueña con disputar el Mundial-2023 con Estados Unidos, como explicó a la AFP, después de que la World Rugby suavizara las reglas para las convocatorias internacionales.

Por Illtud DAFYDD

