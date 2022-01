Presidente mexicano presentará propuesta de austeridad a instituto electoral

Fotografía cedida hoy, por la presidencia de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, durante una rueda de prensa en Palacio Nacional, en la Ciudad de México. EFE/Presidencia de México/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 7 ene (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes que "en una semana" presentará al Instituto Nacional Electoral (INE) una propuesta de plan de austeridad aunque sin carácter obligatorio.

"Voy a presentar formalmente plan de austeridad, en una semana creo que lo tengo", dijo en su habitual conferencia de prensa matutina el mandatario, quien consideró que el instituto tiene "muchísimos gastos superfluos".

Según el periódico La Jornada, el INE gasta 1.228 millones de pesos (unos 60,18 millones de dólares) en rentas de edificios, locales y automóviles. "¿No pueden hacer una reducción?", se preguntó el presidente.

"Nosotros presentamos la iniciativa de revocación de mandato y queremos que se instalen las casillas en todos los pueblos y que vote más del 40 %, que es lo que pide la Constitución", dijo el mandatario.

La revocación de mandato, incluida en la Constitución en una reforma de hace dos años, es una de las principales propuestas del presidente López Obrador y ha sido criticada por la oposición por utilizarla como una "ratificación" y no una revocación de mandato, además de limitar el presupuesto del INE para llevarla a cabo.

Los enfrentamientos entre el INE y el ejecutivo han sido constantes, principalmente ante la negativa del instituto para realizar la consulta sin un aumento de presupuesto, que tendrá que llevar a cabo por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Este tribunal indicó el 30 de diciembre que se deben buscar alternativas en el presupuesto para realizarla con todas las garantías.

El presidente consideró este viernes que los consejeros del INE deberían ganar "lo que gana el presidente de México, no más como está sucediendo".

Aseguró que solo con eso se ahorraría mucho dinero que podría recolocarse en el instituto, además de que debería ser así por "moral".

"No entendieron las enseñanzas de (el expresidente Benito) Juárez de que el funcionario tiene que aprender a vivir en justa medianía", aseveró.

Añadió que el INE también tiene exceso de gastos en seguros médicos, viáticos o asesores, entre otros.

Durante la conferencia también mencionó que es imprescindible una reforma electoral para "resolver el problema de que no actúan como árbitros los del consejo del INE".