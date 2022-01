Portaltic.-Spotify introduce anuncios interactivos en los pódcast para comprar sin salir de la reproducción

07-01-2022 Nueva opción en los pódcast de Spotify, Call-to-Action POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA SPOTIFY



MADRID, 7 (Portaltic/EP)



Spotify ha puesto en marcha un nuevo formato publicitario destinado a los creadores de contenido multimedia mediante el uso de tarjetas interactivas que se muestran mientras se reproducen los anuncios en los pódcast para facilitar la adquisición de un producto o servicio.



Según ha indicado la plataforma de música en 'streaming' a través de un comunicado, esta opción recibe el nombre de 'Call To Action' (CTA, esto es, tarjetas de llamada a la acción) y estará destinada a facilitar el seguimiento de un anuncio durante la reproducción de un pódcast.



Estas tarjetas "facilitarán el descubrimiento directo de los productos y servicios que le interesan [al usuario] sin la necesidad de tener un código de promoción difícil de recordar o una URL personalizada", según se menciona en el blog de Spotify.



Con esta herramienta, la plataforma pretende fomentar la interactividad entre los usuarios y los anuncios, y facilitar la promoción de producto y servicios más allá del momento en que se reproducen dichos archivos multimedia -cuando salta el anuncio en el pódcast-.



Las tarjetas se mostrarán en otros apartados de la página del progrmaa o sus episodios, de modo que los interesados podrán recuperarlas una vez haya terminado la escucha del pódcast.



De ese modo, el usuario no se verá en la obligación de volver a escuchar el episodio y buscar la parte en la que se ha anunciado un determinado producto para visualizar el anuncio y tener la oportunidad de acceder a este contenido promocional desde la tarjeta interactiva.



Por el momento, estas CTA solo estarán disponibles en determinados pódcast originales y exclusivos de Spotify en Estados Unidos. La plataforma no ha detallado si va a extender esta opción a otros países.