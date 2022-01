Portaltic.-Popcorn Time anuncia su cierre por el desinterés de los internautas

07-01-2022 Mensaje de cierre en la página web de piratería Popcorn Time.. El popular sitio web de piratería Popcorn Time, que permitía acceder a películas y series de manera ilegal, ha anunciado su cierre definitivo debido al descenso en el interés de los propios internautas. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA POPCORN TIME



El popular sitio web de piratería Popcorn Time, que permitía acceder a películas y series de manera ilegal, ha anunciado su cierre definitivo debido al descenso en el interés de los propios internautas.



La página de Popcorn Time ya no resulta accesible y sus propietarios han publicado un mensaje de despedida con el texto 'RIP' y una imagen que modifica su logo, un paquete de palomitas, que ahora aparece 'muerto'.



Asimismo, los responsables de Popcorn Time han acompañado su mensaje de despedida de un gráfico en el que muestran como posible causa el descenso en el interés por la plataforma a partir del año 2016, cuya popularidad no llegó a remontar desde entonces.



El servicio de piratería se creó originalmente en el año 2014, aunque sus creadores abandonaron el proyecto días después de su lanzamiento y la plataforma inicial se eliminó. Permitía acceder a películas y series de forma ilegal aunque no alojaba los contenidos gracias al uso de torrents.



No obstante, debido a que Popcorn Time es de código abierto, la comunidad de piratería la revivió y volvió a publicarla posteriormente, permitiendo que siguiese así en funcionamiento hasta la actualidad.