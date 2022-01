Pionyang dice que no irá a Pekín 2022 por la pandemia y "fuerzas hostiles"

Corea del Norte dijo hoy que no participará en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno de Pekín 2022 por las "fuerzas hostiles" y la pandemia, aunque apoya a China en una celebración a la que en realidad el COI no le permite participar. . EFE/EPA/ROMAN PILIPEY

Seúl, 7 ene (EFE).- Corea del Norte dijo hoy que no participará en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno de Pekín 2022 por las "fuerzas hostiles" y la pandemia, aunque apoya a China en una celebración a la que en realidad el COI no le permite participar.

Corea del Norte "no puede participar en el evento debido a las maniobras de fuerzas hostiles y la pandemia de alcance global", informó este viernes la agencia estatal del país KCNA sobre la decisión, transmitida ayer a través de una misiva al Comité Olímpico chino.

Pionyang expresó su apoyo a Pekín en los preparativos y celebración del evento y criticó duramente a los Estados Unidos y "sus satélites" porque tratan "de impedir la apertura exitosa del festival deportivo", algo que considera "un insulto al espíritu de la Carta Olímpica Internacional", informó la KCNA.

El Comité de Corea del Norte tampoco asistió el pasado verano a los Juegos de Tokio, debido a la pandemia, lo que llevó al Comité Olímpico Internacional (COI) a suspender su participación hasta finales de 2022 por no cumplir con la obligación recogida en la Carta Olímpica de enviar una delegación de deportistas.

El COI anunció también que dejaba la puerta abierta a evaluar la participación de los deportistas del país que clasificasen para la competición deportiva.

Desde el inicio de la pandemia Corea del Norte ha interrumpido los intercambios con China, principal socio comercial, como medida para evitar la propagación del virus y se teme por la escasez de productos básicos, mientras que la mayoría de diplomáticos ha abandonado el país.

Seúl esperaba que un encuentro en Pekín 2022 propiciase una interacción con Pionyang y se reactivase el diálogo, en un momento marcado por el distanciamiento diplomático en la península.