P&G busca a futuros clientes potenciales en el metaverso

(Bloomberg) -- El gigante del cuidado personal, Procter & Gamble Co., se convirtió en la última gran marca estadounidense que expande su presencia en el metaverso en un intento por atraer nuevos clientes.

El fabricante del detergente Tide y los pañales Pampers ofreció a los asistentes del Consumer Electronics Show (CES) una muestra de su estrategia, que incluye una plataforma digital llamada BeautySPHERE que cuenta con recorridos virtuales por el Real Jardín Botánico Kew en el Reino Unido. P&G tiene como objetivo enseñar a los consumidores sobre las plantas que se utilizan en algunos productos de la marca Herbal Essences. En el mundo real, la empresa se compromete a plantar un árbol en el estado mexicano de Veracruz, que es rico en biodiversidad pero experimenta deforestación rápida, para cada participante que complete el viaje.

P&G también reimaginó una popular campaña publicitaria de finales de la década de 1970 y principios de la de 1980 en un videojuego llamado “Attack of the Cavity Creeps” que busca enseñar a los niños sobre mejores hábitos de cuidado bucal. Estas iniciativas se unen a los esfuerzos anteriores de metaverso de la compañía que incluyen diseños avatar de la Gillette Venus para el popular juego de Nintendo Animal Crossing, y LifeLab, una plataforma para descubrir los productos de la empresa.

La recompensa, según el director de marca Marc Pritchard, es la oportunidad de crear conciencia sobre las ofertas de P&G con una nueva generación de consumidores que utilizan estas plataformas.

“La mayor parte de nuestro trabajo consistirá en tener estas experiencias virtuales que permitan a los consumidores interactuar con las marcas”, dijo Pritchard en una entrevista.

Los universos virtuales combinan tecnologías como las videoconferencias y el streaming vivo, y están cambiando la forma en que las personas se reúnen, conviven y gastan el dinero. Las incursiones de P&G son parte de una mayor migración de grandes empresas al nuevo espacio.

La incorporación al metaverso se suma al método tradicional de captación de clientes: publicidad en televisión, web y servicios de streaming. También requiere más compromiso por parte de los participantes, por lo que P&G está trabajando en cómo puede captar y mantener la atención de los consumidores en el medio. Ciertamente, P&G no abandonará su publicidad habitual, pero Pritchard dijo que la compañía está intrigada por lo que está viendo hasta ahora.

“Aún es muy pronto, así que sabremos más el próximo año de lo que sabemos hoy”, dijo Pritchard. “Pero lo que encuentro ahora es que cuando los consumidores se involucran con estas cosas, en realidad se involucran durante un tiempo sorprendentemente largo”.

