Paraguay recibirá 500.000 dosis pediátricas de Coronavac desde Brasil

Asunción, 7 ene (EFE).- Paraguay recibirá 500.000 dosis pediátricas de la vacuna contra la covid-19 Coronavac que llegarán desde Brasil, confirmó este viernes el doctor Héctor Castro, director del Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

En la habitual conferencia de prensa semanal de las autoridades sanitarias acerca de la situación de la pandemia, Castro indicó que "con el esfuerzo del Gobierno (de Mario Abdo Benítez) y el apoyo de Brasil" llegarán 500.000 dosis de la vacuna china, que ha demostrado "ser segura".

"Nada más tenemos que ver los ensayos clínicos o las experiencias habidas en Chile, Argentina o Colombia y vemos la cantidad de niños que recibieron estas vacunas y la seguridad", dijo el médico.

Aunque comentó que este envío tendría lugar la próxima semana, no quiso detallar una fecha concreta.

El titular del PAI insistió en la necesidad de inmunizar a los niños a partir de 5 años para evitar el absentismo escolar y "en algunas actividades sociales que merecen tenerlas", además de las obvias "complicaciones" físicas en caso de contagiarse con el coronavirus.

"El contagio está ocurriendo de adultos a niños y los niños no tienen vacunas. Por tanto, si estamos en los umbrales del inicio de la actividad escolar, tenemos que vacunar", aseveró Castro, quien agregó que la afección "está aumentando en los niños".

Paraguay aún mantiene unos bajos niveles de vacunación en la población, como apuntó Castro al recordar que un 41 % de los paraguayos cuenta con el esquema completo y sube hasta un 47 % con al menos una dosis.

No obstante, destacó que un 60 % de la población de 20 años en adelante ya cuenta con al menos una dosis.

Según el último informe del Ministerio de Salud, difundido este jueves, Paraguay acumula 472.673 casos acumulados desde que el 7 de marzo de 2020 se registrara el primer positivo de covid-19, mientras que la cifra de fallecidos asciende a 16.658.