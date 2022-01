Pablo Urdangarin se pone en forma por las calles de Vitoria

07-01-2022 PABLO URDANGARIN EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 7 (CHANCE)



Si en este 2021 una de las protagonistas ha sido Victoria Federica por su exposición pública tanto en redes sociales como en los eventos públicos a los que ha empezado a acudir para mostrarse como una influencer de los pies a la cabeza, este 2022 puede ser el año del tan aclamado, Pablo Urdangarin.



Se ha hablado de una competencia entre primos, pero lo cierto es que el hijo de Urdangarin no compite con nadie, de hecho las redes sociales las sigue teniendo cerradas y evita las cámaras de los medios de comunicación para no exponerse demasiado... aunque lo cierto es que ya es tarde. Su envidiable físico ha llamado la atención de muchos seguidores suyos y se proclama como uno de los jóvenes más guapos de la Familia Real.



A pesar de no tener abierta sus redes sociales, han sido muchos los vídeos y fotografías que se han filtrado de su vida social y lo cierto es que cada vez tiene más interés público... pero, ¿qué hace el hijo de la Infanta Cristina para trabajar su aspecto físico?



En primer lugar, no perdona ni un solo día de llevar a cabo ejercicio físico y es que todo aquel que sea una persona deportista, sabe que hay que sacar unos minutos todos los días para estar y seguir en forma. En estas imágenes que ha conseguido Europa Press en exclusiva podemos ver al joven como aprovecha la noche en Vitoria y no precisamente para salir de fiesta, sino para correr y seguir manteniendo ese físico tan aclamado en redes sociales.