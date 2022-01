OTAN advierte de riesgo "real" de conflicto en Ucrania

SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) BRUSELAS, BÉLGICA7 DE ENERO DE 2022FUENTE: AFPTV 1. SOUNDBITE 1 - Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN (hombre, inglés, 11 seg.): "El riesgo de conflicto es real. Las acciones agresivas de Rusia socavan seriamente el orden de seguridad en Europa" "The risk of conflict is real. Russia's agressive actions seriously undermine the security order in Europe." 2. Plano medio Logotipo de la OTAN3. Plano medio Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, durante la conferencia de prensa4. Plano general Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, saliendo de la conferencia de prensa 5. SOUNDBITE 2 - Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN (hombre, inglés, 12 seg.): "It is a positive signal that Russia is now prepared to come to the table and talk. Because, when tensions are high, dialogue is even more important." WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS7 DE ENERO DE 2022FUENTE: US DEPARTMENT OF STATE 6. Primer plano Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos durante un mensaje7. Primer plano Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos durante un mensaje WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS7 DE ENERO DE 2022FUENTE: US DOS 8. SOUNDBITE 3 - Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos (hombre, inglés, 16 seg.): "Russia's aggressive actions are a threat to peace and security in Europe. We're prepared to respond forcefully to further Russian aggression. But a diplomatic solution is still possible and preferable if Russia chooses it." ÓBLAST DE ROSTOV, RUSIA10 DE DICIEMBRE DE 2021FUENTE: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY 9. Plano general tanques militares que participan en simulacros10. Travelling Soldado disparando pistola durante los simulacros11. Plano medio Soldado disparando pistola durante los simulacros12. Plano medio Soldado disparando pistola durante los simulacros, tanque militar en la distancia13. Plano general Soldado disparando pistola durante los simulacros, tanque militar en la distancia14. Travelling Soldado disparando pistola durante los simulacros15. Plano picado soldados participando en simulacros16. Primer plano Soldado disparando cohete de señal17. Plano general soldado cerca de un tanque militar durante los simulacros18. Plano general cohete de señal en el cielo19. Primer plano Soldado saliendo de un tanque militar durante los simulacros20. Plano medio soldados saliendo de un tanque militar durante los simulacros21. Plano medio soldados saliendo de un tanque militar durante los simulacros22. Plano general soldados corriendo detrás de un tanque militar.23. Plano medio tanque militar durante simulacros ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Blinken dice que "todavía es posible" una solución diplomática con Rusia sobre UcraniaWashington, 7 Ene 2022 (AFP) - El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, afirmó este viernes que ve "todavía posible" alcanzar una "solución diplomática" con Rusia si Moscú está dispuesto a dialogar para resolver la crisis en torno a Ucrania."Estamos dispuestos a responder con fuerza a una nueva agresión rusa. Pero una solución diplomática aún es posible, y preferible, si Rusia la elige", dijo en rueda de prensa en Washington antes de una semana de negociaciones entre las potencias occidentales y Moscú.Los países occidentales y Ucrania acusan desde hace semanas a los rusos de concentrar decenas de miles de tropas en la frontera ucraniana para una posible invasión, y han amenazado al presidente ruso, Vladimir Putin, con sanciones "masivas" y sin precedentes si volvía a atacar al país vecino.Rusia exige, por su parte, un acuerdo que garantice el fin de la ampliación de la OTAN."Rusia exige ahora que Estados Unidos y la OTAN firmen tratados para retirar las fuerzas de la OTAN estacionadas en territorio de aliados en Europa central y oriental, y para prohibir que Ucrania se una a la OTAN, y quiere llevarnos a un debate sobre la OTAN en lugar de centrarnos en el tema candente que es su agresión contra Ucrania. No nos dejaremos distraer con eso", advirtió Blinken."Creo que esto forma parte seguramente de su estrategia de presentar una lista de exigencias absolutamente inadmisibles y luego pretender que la otra parte no sigue el juego y usar eso como justificación para una agresión", afirmó el secretario de Estado. "Pero la realidad es que Rusia sabe muy bien lo que no podemos aceptar. Y también hay dosieres, temas, sobre los que podemos dialogar".fff/dax/erl/lm ------------------------------------------------------------- La OTAN advierte de riesgo "real" de conflicto en UcraniaBruselas, 7 Ene 2022 (AFP) - El jefe de la OTAN consideró el viernes que el despliegue militar de Rusia en la frontera con Ucrania plantea un riesgo "real" de conflicto y que la Alianza Atlántica debe prepararse a un fracaso de las gestiones diplomáticas."El riesgo de conflicto es real. Las acciones agresivas de Rusia socavan seriamente la seguridad en Europa", advirtió el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, tras una reunión con los ministros de Relaciones Exteriores de la organización.Stoltenberg consideró "una señal positiva" la decisión de Moscú de participar el jueves en una reunión del Consejo OTAN-Rusia."Es una señal positiva,porque las tensiones son grandes. Veremos si Rusia entabla un diálogo de buena fe y acepta que toque cuestiones de fondo. Pero debemos estar preparados para un fracaso de la diplomacia", indicó.Previamente, el lunes, la cuestión ucraniana centrará las discusiones entre Rusia y Estados Unidos.El jefe de la OTAN advirtió a este respecto que "no habrá ninguna discusión sobre la seguridad europea sin los europeos en la mesa de negociaciones".En Estados Unidos, el secretario norteamericano de Estado, Antony Blinken, dijo que "no habrá negociaciones sobre Ucrania sin Ucrania".Washington y sus aliados acusan a Rusia de preparar una invasión tras concentrar unos 100.000 soldados cerca de la frontera de Ucrania, una exrepública soviética.Los países occidentales intentan disuadir a Moscú de lanzar un ataque contra su vecino, que desde 2014 lucha contra los separatistas prorrusos en dos regiones orientales fronterizas.El conflicto estalló tras la anexión rusa de Crimea y ha dejado más de 13.000 muertos.Stoltenberg puso en guardia a Rusia sobre cualquier acción intempestiva contra Ucrania."Si Rusia decide usar medios militares contra su vecino, será objeto de sanciones económicas y políticas severas", declaró.Reiteró sin embargo que la OTAN no intervendría militarmente pues Ucrania no es uno de sus miembros.Así y todo, la organización transatlántica se prepara para reforzar su presencia militar en su flanco oriental. "Disponemos de capacidades significativas", dijo Stoltenberg, recordando que la alianza dispone de una fuerza de reacción rápida de unos 40.000 efectivos.