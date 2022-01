New York Knicks se queda con la victoria frente a Boston Celtics por 108-105

New York Knicks venció como local a Boston Celtics por 108-105 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de New York Knicks lograron la victoria en casa contra Indiana Pacers por 104-94, sumando un total de tres victorias en los cinco últimos partidos. Por su parte, los de Boston Celtics perdieron en casa con San Antonio Spurs por 97-99 y tras el partido acumulan un total de tres derrotas en sus cinco últimos encuentros. Por el momento New York Knicks se quedaría fuera de los Play-off con 19 victorias en 39 partidos disputados, mientras que Boston Celtics se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 18 partidos ganados de 39 jugados.

El primer cuarto tuvo como protagonista y dominador al equipo visitante, aumentó la diferencia hasta un máximo de 13 puntos (6-19) hasta concluir con un 18-25. Después, durante el segundo cuarto los visitantes se distanciaron en el electrónico, de hecho, consiguieron un parcial de 12-0 e incrementaron la diferencia hasta un máximo de 25 puntos (32-57) durante el cuarto, el cual acabó con un resultado parcial de 29-38. Tras esto, los rivales llegaban al descanso con un 47-63 en el marcador.

En el tercer cuarto New York Knicks consiguió aproximarse en el luminoso, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 12-1 y redujo la diferencia a valores mínimos al final del cuarto y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 30-21 y un total de 77-84. Por último, el último cuarto tuvo varios movimientos en el marcador y el cuarto terminó con un resultado parcial de 31-21. Tras todo esto, el partido terminó con un resultado final de 108-105 para los locales.

Durante el partido, destacaron Evan Fournier y Julius Randle por sus aportaciones al equipo, tras conseguir 41 puntos, dos asistencias y ocho rebotes y 22 puntos, dos asistencias y ocho rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Jayson Tatum y Dennis Schroder, con 36 puntos, nueve asistencias y seis rebotes y 20 puntos, tres asistencias y cinco rebotes respectivamente.

En el próximo choque de la NBA, New York Knicks se verá de nuevo las caras con Boston Celtics en el TD Garden, mientras que Boston Celtics buscará la victoria contra New York Knicks en el TD Garden.