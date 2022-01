México.- La inflación de México cierra 2021 con un nivel del 7,36%

12-05-2020 Un hombre con mascarilla en Ciudad de México ECONOMIA CENTROAMÉRICA MÉXICO INTERNACIONAL NOTIMEX/ALEJANDRO GUZMÁN



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de México registró en diciembre una variación interanual del 7,36%, según datos divulgados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



El dato de 2021 contrasta con el observado en 2020, cuando los precios crecieron un 3,15% interanual. En lo que respecta al índice subyacente, donde se eliminan algunos bienes y servicios por su volatilidad, registró un crecimiento interanual del 5,94%. Por su parte, el índice de precios no subyacente se impulsó un 11,74% en tasa interanual.



Todos los grupos de productos y servicios analizados registraron variaciones al alza con respecto al año anterior. Entre ellos destacaron los incrementos de los precios de frutas y verduras (21,73%), productos agropecuarios (15,78%) y energéticos (11,5%).



Las variaciones interanuales menos pronunciadas fueron las de vivienda (2,54%), educación (2,09%) y las tarifas autorizadas por el Gobierno (2,3%).



En términos mensuales, la inflación creció un 0,36%. El componente subyacente se impulsó un 0,8% mensual, mientras que el no subyacente creció un 0,9%.



Por grupos analizados, destacaron los incrementos en los productos pecuarios (1,98%), mercancías no alimenticias (0,99%) y otros servicios (1,21%). En contraposición, el grupo de energéticos (-2,3%), frutas y verduras (-2,36%) y agropecuarios (-0,08%) contabilizaron variaciones a la baja con respecto al mes de noviembre.