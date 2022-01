Los Globos de Oro serán un evento privado sin transmisión en directo

7 ene (Reuters) - Los Globos de Oro serán un evento privado este año sin transmisión en vivo, dijeron los organizadores, mientras se preparan para celebrar una ceremonia reducida el domingo sin alfombra roja con celebridades tras la controversia del año pasado.

Los dramas "El poder del perro" y "Belfast" lideran las nominaciones con siete postulaciones cada uno. Los ganadores se anunciarán por internet.

El año pasado, la cadena NBC abandonó sus planes de televisar el evento tras las críticas recibidas por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que vota los premios anuales de cine y televisión, uno de los más importantes antes de los Oscar.

La Asociación fue criticada por la falta de diversidad racial entre sus miembros y los críticos también plantearon preguntas sobre si las estrechas relaciones con los estudios de cine podrían haber influido en la elección de los nominados y ganadores.

En octubre, la Asociación dijo que había incorporado 21 nuevos miembros, seis de los cuales son negros.

"Ofreceremos actualizaciones en tiempo real sobre los ganadores en la página web de los Globos de Oro y en nuestras redes sociales", dijeron los organizadores en la página oficial de Twitter de los Globos de Oro a última hora del jueves.

A principios de esta semana, la Asociación dijo que no habría público ni alfombra roja en el evento, lo que también "arrojaría luces sobre el trabajo filantrópico (del grupo) de larga data".

Entre los nominados se encuentran Lady Gaga ("House of Gucci"), Nicole Kidman ("Being the Ricardos"), Will Smith ("King Richard"), Kristen Stewart ("Spencer") y Denzel Washington ("The Tragedy of Macbeth"). En televisión, el drama "Succession" lidera con cinco nominaciones. (Reporte de Marie-Louise Gumuchian; editado en español por Benjamín Mejías Valencia/Gabriela Donoso)