Las 5 fotos imperdibles de Yoss Hoffman que están arrasando en Instagram

Los posts más relevantes fueron:





Llegué a las 12am del 1 de diciembre para abrazar a mi mamá y decirle FELIZ CUMPLEAÑOS. 🎁 Me dijo: Eres el mejor regalo que he recibido 💜 A veces cuestionamos demasiado cómo pasan las cosas, parecería una simple coincidencia pero no lo es. Hoy es un día para festejar, no solo por el cumpleaños de la mujer que más amo, no solo porque por fin soy libre físicamente, sino porque HOY nos podemos ver, tener, hablar, conectar, abrazar, besar y amar. TE AMO MAMÁ No fue publicado por G.G.





Feliz Año Nuevo 🎊🎆🎈 por un 2022 chingón con mucha salud y amor 🥰





*Esto no es culpa ni responsabilidad de Ainara* Perdí mi libertad, perdí trabajo, perdi el control de mi vida, perdí dignidad, perdí el valor como humano, perdí una parte de la vista, perdí “amigos”, perdí salud física y mental, perdí dinero, perdí las muestras de amor físicas, perdí mi hogar, perdí la paz, perdí todos mis derechos, perdí tiempo con mis seres amados, perdí eso y mucho más. Pero también gané, gané muchísimo amor de muchas personas que incluso no me esperaba, gané amigos, gané al sanar muchas heridas que tenía, gané al reconciliarme con mis hermanos, gané al entenderme más, gané al sentir todo el amor que me rodea y que lamentablemente muchas personas en ese lugar no tienen, gané aprendizaje, gané sabiduría, gané paciencia, gané fortaleza, gané el poder soltar y sentir mis emociones sin límites, gané una familia más unida, gané al ver la vida desde nuevas perspectivas. Perdí mucho pero definitivamente gané más y más que ganar, sobreviví, sobreviví a una tortura mental y catarsis continua. Y no lo hubiera podido lograr sin trabajar y luchar todos los días contra mi misma y contra mi mente. Me entregué a la rendición activa que es tener certeza en el caos aparente y sentir la luz dentro de la oscuridad. La violencia jamás fue atacada con violencia, todo ha sido combatido desde el amor y para el amor y así seguirá, porque al final es lo único que importa, el amor que nos humaniza y nos conecta en constante sincronía. Así que cuando creas que has perdido tal vez es porque no has volteado a ver lo que has ganado. Los amo 💜💜💜





Feliz navidad 🎄 disfruten a su familia 💕💕💕 los amo.





Si alguien me preguntara si existen los ángeles les diría sin duda que si, para mi la viva representación de un ángel es Gerardo @gobg29 nos conocimos desde el 2003 y jamás nos imaginamos un futuro como este. Mi novio hermoso y precioso que estuvo siempre al pie del cañón ayudando con todo, se quedó a cargo de todo y además siempre fue a visitarme y llevarme todo lo que necesitaba, jamás me falló ni un solo día, él es mi ángel y además es el hombre que más amo en este mundo. Gracias mi amor por todo lo que hiciste, les comparto cómo me recibió por fin en libertad después de 5 meses de estar separados. Estoy muy feliz de estar contigo y espero quedarme en tus brazos para siempre. Te amo un chingo 💜 you are my ángel 👼🏼 📸 @rubendazzel

Yoseline Hoffman Badui, nació el 27 de julio de 1990 en la Ciudad de México. Mejor conocida como YosStop, es una famosa YouTuber mexicana que comenzó su carrera en las redes sociales en 2010 a través de Twitter.

Luego continuó subiendo contenido en Facebook y finalmente en YouTube el 5 de marzo de 2011, cuando tenía 19 años y todavía estaba estudiando su carrera universitaria; lo hizo para utilizar la plataforma como una forma de realizar sus propios proyectos. En sus canales de YouTube, YosStoP y JuStYosS publica videos de contenido variado como escenas cómicas, vlogs, series, parodias y colaboraciones con otros YouTubers.

Yoss participó como actriz en TV Azteca, TVC y Canal 11, así como para Televisa en La Rosa de Guadalupe. En los últimos años fue conductora de algunos programas del canal Telehit y realizo una cobertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.