La mala racha de la Real y la decepción copera del Celta a escena en el Reale

El delantero del Celta Santi Mina (c) disputa un balón con David Silva (i) y Mikel Merino, centrocampistas de la Real Sociedad, durante el partido de la jornada 11 de LaLiga Santander, en una imagen de archivo. EFE/ Salvador Sas

San Sebastián/Vigo, 7 ene (EFE).- La Real Sociedad necesita como el comer un triunfo ante el Celta apremiada por sus malos resultados en LaLiga para no prolongar más su crisis de victorias, la última lograda en El Sadar hace dos meses, en tanto que el cuadro gallego, que ha reaccionado en el torneo de la regularidad, se presenta con la decepción de su eliminación copera.

Los donostiarras llegan impulsados por su clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey, tras vencer en Leganés (2-3) en un partido que dejó patente los problemas defensivos que sufre el equipo de Imanol Alguacil, que había hecho de la solvencia atrás un rasgo de su identidad.

Ahora, a pesar de los cambios en portería con la alternancia de Alex Remiro y el australiano Mathew Ryan, la Real lleva encajados en los últimas cuatro partidos de competición un total de 10 goles, dato que ilustra las debilidades en el área propia que no consigue resolver el conjunto vasco.

Alguacil recupera con respecto al último partido de liga al sancionado Mikel Oyarzabal, el héroe en Copa con sus dos goles al Leganés, y Rafinha seguramente esperará su turno en el banquillo y puede haber novedades en defensa.

Los casos de coronavirus complican la previsión de una alineación titular y, sobre la base de la última convocatoria copera, deberían de volver al once ilustres suplentes en Butarque, como David Silva y Aritz Elustondo.

Mientras, el Celta, tras la decepción que supuso la eliminación de la Copa ante el Atlético Baleares, confía en mostrar la cara de los últimos encuentros ligueros y salir de San Sebastián con su tercer triunfo seguido para seguir escalando puestos.

Ni la llegada del internacional mexicano Orbelín Pineda, primer refuerzo invernal del equipo, ha ayudado al celtismo a superar el fracaso de Mallorca. La Copa había levantado una enorme expectación en Vigo, y caer por segundo año consecutivo ante un rival de la categoría de bronce ha sido un duro palo.

Las rotaciones en el Estadio Balear no funcionaron y algunos jugadores como Jeison Murillo, Nolito o Thiago Galhardo quedaron señalados, pese a que el rendimiento general fue muy malo. Por si fuera poco, el internacional peruano Renato Tapia sufrió un esguince de rodilla que le mantendrá varias semanas de baja.

El argentino Eduardo “Chacho” Coudet alineará su once de gala en Anoeta, con Iago Aspas y Santi Mina en ataque. Cervi, Denis Suárez y Brais Méndez son fijos en la la línea de tres volantes, a la espera de que Orbelín Pineda entre en la dinámica del grupo.

Sin Tapia, Fran Beltrán será la apuesta del técnico argentino para la posición de pivote defensivo, mientras que en defensa es segura la vuelta de Javi Galán al lateral izquierdo y Joseph Aidoo al centro del eje. Las únicas dudas, por tanto, están en el lateral derecho y en quién acompañará al ghanés.

Hugo Mallo y Kevin Vázquez se juegan el puesto en el carril derecho, mientras que el mexicano Néstor Araujo, ya recuperado de la covid, podría recuperar la titularidad como central zurdo, pese al buen rendimiento de Okay Yokuslu y Carlos Domínguez frente al Betis.

- Alineaciones probables:

Real Sociedad: Remiro o Ryan; Zaldua, Elustondo, Le Normand, Diego Rico; Zubimendi, Merino, Silva; Oyarzabal, Januzaj e Isak.

Celta: Dituro; Kevin o Mallo, Aidoo, Araujo, Javi Galán; Beltrán; Brais Méndez, Denis Suárez, Cervi; Aspas y Mina.

Árbitro: Cuadra Fernández. (Comité Balear).

Estadio: Reale Arena

Hora: 16:15

-------------------------------------

Puestos: Real Sociedad (7.º. 30 puntos). Celta (12.º. 23 puntos).

La clave: Mikel Oyarzabal ha regresado enchufado tras su sanción y vuelve a ser el principal peligro para el Celta.

El dato: Rafinha, ahora en la Real, marcó dos goles con el Celta en San Sebastián en 2013, partido que su equipo perdió con una exhibición de Carlos Vela, autor de los cuatro goles del triunfo txuri urdin.

La frase: Imanol Alguacil: "Sin ganar en seis jornadas, estamos a tres puntos del tercer clasificado"

El entorno: Se espera una gran entrada en el Reale Arena en el primer partido del año después del pase a octavos de final de la Copa.

1010566

1010153

cr/ab-dmg/jap