Inflación de eurozona alcanza récord, desafía expectativas BCE

(Bloomberg) -- La inflación de la eurozona se aceleró por encima de los niveles récord, desafiando las expectativas de una desaceleración y complicando la tarea de los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE), que insisten en que el actual repunte es temporal. El euro se fortaleció.

Los precios al consumidor subieron un 5% en diciembre respecto al año anterior, por encima del aumento del 4,9% de noviembre y sobre la estimación media del 4,8% según los economistas encuestados por Bloomberg. Una medida que excluye componentes volátiles como alimentos y energía se ubicó en 2,6%, igualando la lectura de noviembre.

La confianza económica en la eurozona, por su parte, disminuyó más de lo que proyectaban los analistas ante la aparición de la variante ómicron altamente contagiosa del coronavirus.

Los datos de inflación publicados el viernes aumentan la presión sobre el BCE después de que las interrupciones de la cadena de suministro y el aumento de los costos de la energía aceleraran el crecimiento de los precios a su mayor nivel desde la creación de la moneda común.

Mientras que la institución con sede en Fráncfort ha trazado un plan de retiro de las medidas de estímulo de la época de la crisis, el endurecimiento más agresivo de la política monetaria por parte de otros grandes bancos centrales ha llevado a algunos funcionarios a instar a una postura más dura.

Su presidenta, Christine Lagarde, dijo el mes pasado que es probable que la inflación siga siendo elevada a corto plazo, antes de desacelerarse en 2022 para ubicarse por debajo del objetivo del 2%. Señaló que un aumento de tasas no sería la respuesta correcta a la actual racha de crecimiento de los precios, en parte porque sus efectos solo se percibirán más adelante, cuando las presiones ya estén disminuyendo.

Esto no ha impedido que los mercados monetarios apuesten por un aumento de la tasa a finas de este año. El euro subía un 0,1% frente al dólar el viernes a US$1,1304.

A pesar de la aceleración de diciembre, muchos estiman que la inflación de la eurozona está en su punto máximo o cerca de él. El gobernador del Banco de Francia, Francois Villeroy de Galhau, lo dijo esta semana después de que los datos indicaran que los precios al consumidor en la segunda economía más grande del bloque monetario se estabilizaron en diciembre.

En Alemania, la inflación se desaceleró el mes pasado desde su nivel más alto en décadas. Los rendimientos alemanes a 10 años no reaccionaron a las cifras de la zona del euro del viernes y se mantuvieron estables en menos 0,06%.

