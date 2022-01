GameStop revoluciona con planes de mercado TNF

(Bloomberg) -- Era solo cuestión de tiempo antes de que los mundos turbo de acciones de memes y criptomonedas chocaran en un estallido de frenesí especulativo.

Las noticias de que GameStop Corp. está entrando al negocio de los tokens no fungibles (TNF) hicieron que las acciones se dispararan más del 20% después del horario de operaciones. El repunte se dio tras una fuerte retirada desde finales de noviembre.

Los TNF surgieron como el producto más candente del universo criptográfico el año pasado cuando los precios de algunas obras de arte digitales se dispararon a millones de dólares, y celebridades y deportistas acudieron en masa a esta clase de activos. El acercamiento de GameStop a las criptomonedas sigue el de AMC Entertainment Holdings Inc., que anunció en noviembre que contemplaba emitir su propia criptomoneda.

Entrar a la negociación de TNF marcaría el último giro para el presidente, Ryan Cohen, cuyo impulso para reinventar al tradicional vendedor de videojuegos en un minorista digital provocó un fervor por las acciones el año pasado, lo que generó grandes pérdidas para los fondos de cobertura que tenían las acciones en corto.

“Al mercado le encanta la decisión, la empresa que está pasando por dificultades ha ganado algo de tiempo exhibiendo TNF a los inversionistas”, dijo Serkan Toto, analista de la industria de juegos en Tokio. “Sin embargo, no sé si GameStop puede hacerlo por sí sola. La empresa definitivamente necesita socios para competir con empresas como OpenSea y lograr que las empresas de videojuegos cooperen”.

La estrategia TNF de GameStop, anunciada por primera vez por el Wall Street Journal, implica conversaciones con operadores de cripto y cadena de bloques sobre qué tokens serían aceptados en su mercado, así como la configuración de fondos potenciales, cada uno de hasta US$100 millones, para invertir en creadores de contenido TNF y estudios de juegos.

El mayor mercado más grande para TNF, OpenSea, fue valorado en US$13.300 millones esta semana en su última ronda de recaudación de fondos. Tuvo una explosión en las ventas el año pasado, con un volumen mensual que alcanzó un máximo de US$3.400 millones en agosto, frente a US$96,7 millones en febrero, según Dune Analytics. La empresa gana dinero con un 2,5% por cada transacción.

Tras el éxito de OpenSea, una serie de otros mercados de TNF han surgido en los últimos meses, con la esperanza de atraer usuarios. GameStop ya tiene un grupo estable de millones de fanáticos leales de jugadores a quienes puede dirigir a su propio mercado.

El poder que tienen las criptomonedas para impulsar las acciones fue el foco anteriormente esta semana cuando las acciones de Square Enix Holdings Co. subieron un 7,5% después de que la carta de año nuevo de su presidente estableciera planes para desarrollar incentivos basados en el metaverso, cadena de bloques y TNF para jugadores. Eso también ilustró el contraste entre el mercado y la reacción del público ya que el desarrollador, cuyos títulos incluyen la icónica franquicia Final Fantasy, fue criticado por jugadores y observadores de la industria por sus esfuerzos de monetización.

