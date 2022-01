Gabriela Spanic y las últimas 5 fotos que han arrasado en Instagram

Gabriela Spanic (@gabyspanictv) realizó en las redes en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 54.844 de interacciones entre sus seguidores.

Tierra de Pasiones Una novela muy exitosa en Telemundo! Ayer jueves de #TBT quiero recordarla! La pasamos espectacular! Excelentes compañeros de trabajo! Y claro que me encantaría trabajar de nuevo con mi querida, excelente actriz:@catherinesiachoque sería un Hit! @salisazo, con todos fue una experiencia maravillosa! Y recordando al excelentísimo actor @hectorsuarezoficial que Dios lo tenga en su inmensa gloria! Cómo aprendí de un gran maestro y me divertí! @ariellopezpadilla7 súper amigo, @carlosmesber 😊@franciscogattorno_official 😘y la bella @geraldinebazan ! @carolinalizarazo_official ♥️Los amo y los recuerdo con cariño! Total!











Hemos trabajado con mucho cariño para ofrecerles un poquito de mi, espera esta bella sorpresa y recíbela con cariño. Estoy segura que te encantará. #añonuevo #2022 #celebridad #saluddineroyamor #amoryprosperidad #12deseos www.gabyspanic.mx





Te recordaré por siempre papá Arquímedes! Esta noticia a sido muy triste! Se nos fue un papá para la mayoría de los que trabajamos con El! El ojo clínico de la Tv,nuestro maestro de la televisión! Él fue que nos descubrió a muchos, no seríamos lo que somos, por su primera y muchas oportunidades en este difícil y gratificante medio de la televisión! No puedo con esta noticia! Se que estás con nuestro padre en un lugar muy especial! Te mereces el cielo, Papá Arquímedes, te tendré siempre en mi corazón, en mi mente, en mis recuerdos! Gracias x tanto! Mi más sentidas condolencias a toda la familia! Tengo un nudo en el corazón con esta noticia! Te amo por siempre mi papá de la Tv! Dios te tenga en su divina misericordia! 🙏🙏🙏🙏🙏😥🙋





IT’S HAPPENING! Gaby Spanic’s hottest 🔥 look yet is finally here. Ring in the 2022 year with this exclusive calendar, that will blow your socks off! #calendar #exclusivelook #sneakpeek #newyear #nye #calendar2022 #hautecouture #lingerie #fierce #photoshoot #maxim #doubletap #fyp www.gabyspanic.mx

Gabriela Helena Spanic Utrera (Ortiz; 10 de diciembre de 1973), conocida simplemente como Gabriela Spanic, participó en Miss Venezuela en 1992, representando a su estado natal, Guárico. Esta participación le sirvió como plataforma para iniciar su carrera como actriz, con apariciones en telenovelas venezolanas como Morena Clara, donde interpretó a Linda Prado.

En 1994, consiguió su primer protagónico en la telenovela Como tú ninguna, la cual dura dos años en emisión en Venezuela convirtiéndose en una de las telenovelas más largas del país. En 1997 interpretó a Amaranta en Todo por tu amor, siendo este su último trabajo realizado en Venezuela.

En 1998 llegó a México invitada por el escritor Carlos Romero y el productor mexicano Salvador Mejía para trabajar en La usurpadora, historia que la lanzó a la fama internacional. En 2001 protagonizó La Intrusa que, por segunda vez, interpreta un doble papel, junto con Arturo Peniche. Luego de varios años en Televisa, en 2002 firmó contrato con Telemundo donde protagonizó tres telenovelas, La venganza (2002-2003), Prisionera (2004) y Tierra de pasiones (2006).

Hacia el final de 2004, realizó una Participación Especial en Numai Iubirea, por invitación de la emisora ​​rumana Acasa TV cuando hacia giras de su disco por el país. En 2010 participó en Soy tu dueña, interpretando a Ivana Dorantes, dónde hizo de villana. En 2011, trabaja para TV Azteca​ donde ha protagonizado Emperatriz y La otra cara del alma.

En 2013, debutó como conductora en el Programa Te Quiero México..Te Quiero Limpio, trayendo la cultura mexicana en este proyecto los sábados por la señal de Tv Azteca. En 2014, realizó una participación especial en la telenovela Siempre tuya Acapulco donde interpretó a Fernanda Montenegro "La fiscal de hierro". En 2015, debutó en La Pista de Danza con el Programa Baila si Puedes, lo cual abandonó en la 3ra Presentación justificando que hubo sabotaje y favorecimiento, resultando en su demicion de Tv Azteca.

Entre 2016 y 2018 protagonizó y debutó en la obra de teatro Un Picasso al lado deI actor mexicano Ignacio López Tarso. Entre 2018 y 2019 fue parte del elenco de la obra de teatro Divinas y en el 2020 debutó en Hungría como participante del show de baile Dancing with the Stars, producido por la cadena húngara TV215​, convirtiéndose en la primera figura latina en formar parte del programa.