Fútbol/Primera.- Previa del Real Madrid - Valencia

El Real Madrid busca viajar sin dudas a Arabia



El líder de LaLiga Santander recibe a un Valencia que aspira a Europa tras su flojo inicio de 2022



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid intentará volver a la senda de la victoria en LaLiga Santander y en el Santiago Bernabéu y aparcar cualquier atisbo de duda antes de la Supercopa de España cuando reciba este sábado (21.00 horas) a un Valencia algo irregular que busca puntos claves para su objetivo de instalarse en la zona europea de la clasificación.



El conjunto madridista sigue inmerso en su frenético calendario de este inicio de año y quiere coger tres puntos que le refuercen en el liderato y que le metan algo de presión al Sevilla, que jugará el domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Getafe, precisamente su último verdugo.



Además, ganar al equipo 'che', que vio frenada su escalada en el cierre del 2021, sería un plus para los de Carlo Ancelotti antes de viajar la semana que viene a Arabia Saudí para buscar el primer título de la temporada, la Supercopa de España, donde su rival en las semifinales será el FC Barcelona.



Un tropiezo, en cambio, arrojaría dudas sobre el actual momento del 13 veces campeón de Europa que desde que encadenó su décima victoria seguida, entre todas las competiciones, en el derbi ante el Atlético de Madrid, no ha conseguido a estar a su mejor nivel con empate sin goles en casa ante el Cádiz, trabajada victoria en San Mamés, derrota ante el Getafe sin marcar, y pase copero ante el Alcoyano sin excesivo brillo.



En El Collao, el Real Madrid no lo pasó bien pese a ganar por 1-3, aunque mucho más sufrió seguramente el Valencia en Cartagena, donde evitó 'in extremis' jugarse su suerte en la prórroga, pero ambos acuden a esta cita con el alivio en sus filas de mantenerse vivos en la Copa del Rey y con el recuerdo de la ida donde los de José Bordalás tuvieron contra las cuerdas a los madridistas antes de que Vinicius y Benzema firmasen la remontada en el 86 y el 88.



Ancelotti espera que tanto la derrota en el Coliseum como los problemas vistos ante el Cádiz en el último encuentro en su feudo sirvan de acicate a un equipo que afronta dos meses claves para sus aspiraciones y que recuperará su mejor once para tratar de desarmar a un equipo que no se encerrará tanto como otros rivales y al que le está costando defender como le gustaría a su técnico.



El de Reggiolo, como ya advirtió antes del viaje a Alcoy, recupera a un jugador importante a nivel ofensivo como Vinicius. El brasileño ya ha superado el coronavirus y volverá a formar parte del tridente ofensivo con energías renovadas para recuperar el desborde que pareció perder ante el Cádiz y el Athletic, y tan necesario para su equipo, que sufre cuando no tiene espacios.



Al lado de Vinicius estará el 'pichichi' Benzema, que descansó en Copa, mientras que la principal duda puede estar en quien completará el frente atacante por el lado derecho con Rodrygo, Asensio y Hazard pugnando por ocupar ese hueco.



En el medio no habrá novedades y jugará el trío habitual, al igual que en la defensa donde Lucas Vázquez volvería al lateral derecho ante la baja de Carvajal y después de que Nacho fuese el elegido ante el Alcoyano. Mendy también debería volver al izquierdo tras no jugar en Copa.



EL VALENCIA, SIN GANAR EN EL BERNABÉU DESDE 2008



Por su parte, el Valencia llega al Santiago Bernabéu en busca de arañar todo lo posible para continuar con su pugna por los puestos europeos, a los que no pudo acceder tras caer (1-2) ante el Espanyol en Mestalla en su último encuentro de 2021.



El conjunto valencianista frenó su escalada hacia arriba y se quedó con 28 puntos, aunque se mantiene a tan sólo dos de la sexta plaza que ostenta el Rayo Vallecano, y a cuatro de la cuarta, del Atlético de Madrid, un objetivo al que no renuncia y por el que espera luchar hasta el final en esta segunda vuelta. De momento, tendrá que sumar a domicilio ante un rival que le ha ganado sin encajar en sus tres últimas visitas y al que no derrota en la capital desde 2008 (2-3).



A José Bordalás tampoco se le da demasiado bien el coliseo merengue donde han perdido en sus cuatro visitas como técnico del Getafe y tiene claro que necesita que su equipo firme un gran partido a nivel defensivo, algo que hasta ahora se le ha resistido. Sólo en cinco partidos ligueros ha podido dejar la portería a cero.



El entrenador alicantino tendrá que modificar su once más habitual ya que tiene dos bajas importantes como la del centrocampista Carlos Soler, que se lesionó muscularmente en Copa, y la del delantero Hugo Duro, por sanción. Guillamón debería volver al medio y Cheryshev se perfila como sustituto del madrileño, mientras que en el lateral derecho podría volver Thierry Correia.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema y Vinicius.



VALENCIA: Cillessen; Correia, Alderete, Diakhaby, Gayà; Helder Costa, Guillamón, Wass, Cheryshev; Guedes y Maxi Gómez.



--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C.Las Palmas).



--ESTADIO: Santiago Bernabéu.



--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.