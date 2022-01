Fútbol/Primera.- Previa del Granada CF - FC Barcelona

Granada y Barça confrontan sus buenas rachas



Xavi visita a Robert Moreno en un reencuentro al que se añade Collado



BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)



Granada y Barça se ven las caras este sábado en el Nuevo Los Cármenes para confrontar su buen momento y sus respectivas rachas positivas de resultados, en un partido en el que Xavi se medirá a quien fuera su segundo técnico en el Barça y Àlex Collado podría debutar como nazarí ante los blaugranas, club del que acaba de salir cedido.



Tanto nazaríes como blaugranas están en buen momento. El Granada cerró el 2021 superando al Atlético de Madrid (2-1) y abrió el 2022 con un empate en Elche, para alargar su serie de partidos invicto a seis en LaLiga Santander, dejando a un lado su eliminación temprana en la Copa del Rey.



Por su parte, el FC Barcelona lleva cinco partidos sin perder, desde que lo hiciera en la 'Champions' ante el Bayern de Múnich a principios de diciembre de 2021. Ahora, los de Xavi, tras debutar con remontada y victoria en la Copa en Linares (1-2) buscan otra victoria en tierras andaluzas.



El Nuevo Los Cármenes vio un 0-4 en la última visita del Barça. Un resultado que visto el buen momento de ambos parece difícil que pueda repetirse, y más viendo que el duelo de la primera vuelta se saldó con empate (1-1) en el Camp Nou.



Pero el escenario es totalmente distinto. El Barça está ahora quinto en la clasificación de LaLiga Santander, a un sólo punto de la cuarta posición que defiende el Atlético de Madrid y que es el primer gran objetivo para los blaugranas. Por parte del Granada, están acomodándse en mitad de la tabla y quieren seguir con su escalada.



Darwin Machís, Luis Suárez o el incombustible Jorge Molina esperan a un Barça que va recuperando jugadores. La pandemia está afectando a muchos equipos, y ni Granada (con dos contagiados que podrían ser Germán y Soro) ni Barça --con un brote considerable en los últimos días-- se salvan.



No obstante, el club blaugrana informó en la previa del partido que Ez Abde, Gavi, Alejandro Balde, Sergiño Dest, Samuel Umtiti, Clément Lenglet, Memphis Depay y Luuk De Jong están de vuelta tras dejar atrás el virus o sus respectivas lesiones.



Aire fresco para un Xavi Hernández que sigue sin poder contar con Pedri ni Ferran Torres por la pandemia, aunque Torres no está inscrito todavía a causa del límite salarial que impide al club blaugrana moverse con tranquilidad en el mercado. Sí estará Dani Alves, inscrito antes de la Copa en Linares, pero ni la salida en forma de cesión de Philippe Coutinho al Aston Villa deja hueco para el internacional español.



Siguen de baja Ansu Fati, que podría tener el alta médica tras el Granada y antes de la Supercopa de España, además de Martin Braithwaite y Sergi Roberto, mientras que Frenkie De Jong y Ronald Araujo cayeron lesionados tras el duelo copero ante el Deportivo Linares, donde la remontada impidió la eliminación del vigente campeón de la competición.



Por su parte, Robert Moreno no contará con Neydar Lozano, el exblaugrana Rubén Rochina ni Arias. En el lado positivo, Domingos Duarte podría estar de vuelta en el once inicial y Carlos Bacca estaría listo tras dejar atrás su lesión.



REENCUENTROS ESPECIAL EN LOS CÁRMENES



Este duelo, además de decidir qué equipo está más en forma y podrá seguir escalando posiciones en la tabla, será el del reencuentro de Xavi Hernández y Robert Moreno. El de Terrassa, cuando era jugador blaugrana, estuvo a las órdenes de Moreno, segundo entrenador de Luis Enrique Martínez. Juntos el Barça conquistó el triplete en 2015. Ahora, vivirán su primer duelo como entrenadores.



Por otro lado, el jugador canterano blaugrana Àlex Collado podría enfrentarse al Barça, club al que pertenece y con quien tiene contrato hasta 2023 y que le ha cedido al Granada para lo que resta de temporada. Entrenando ya como nazarí, y con el visto bueno a nivel de papeleo, Collado podría tener minutos.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



GRANADA CF: Luis Maximiano; Quini, Domingos Duarte, Raúl Torrente, Carlos Neva; Luis Milla, Maxine Gonalons, Antonio Puertas, Darwin Machís; Luis Suárez y Jorge Molina.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Dani Alves, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba; Busquets, Nico González, Riqui Puig; Dembélé, L. De Jong y Jutglà.



--ÁRBITRO: González Fuertes (C. Asturiano).



--ESTADIO: Nuevo Los Cármenes.



--HORA: 18.30/Movistar LaLiga.