Fútbol.- Kieran Trippier deja el Atlético de Madrid y ficha por el Newcastle United

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El futbolista inglés Kieran Trippier dejó de ser jugador del Atlético de Madrid este viernes para volver a la Premier League e incorporarse al nuevo proyecto del Newcastle United, después de dos temporadas y media en las filas del club 'rojiblanco', según confirmó el equipo madrileño en un comunicado.



"El Atlético de Madrid ha alcanzado un acuerdo con el Newcastle para el traspaso de Kieran Trippier. Desde el Atlético de Madrid le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa profesional", oficializó el Atlético de Madrid.



El lateral inglés disputó 86 partidos con la camiseta del Atleti, en los que dio once asistencias, siendo uno de los jugadores que se proclamó campeón de liga en la temporada pasada, clave para Simeone en la parte derecha de la defensa del Atlético. "Estoy agradecido a Trippier. Se ha comportado muy bien y ha sido muy importante para nosotros", admitió el pasado miércoles el técnico en rueda de prensa, que ahora tendrá que encontrar al sustituto de Trippier en el mercado invernal.



Kieran Trippier se une a la disciplina del Newcastle United, que inicia un nuevo proyecto en la Premier League, por lo que el lateral vuelve a Inglaterra, donde ya jugó en el Barnsley, Manchester City, Burnley y Tottenham.



"El Newcastle United está encantado de confirmar el fichaje del lateral inglés Kieran Trippier procedente del Atlético de Madrid. El jugador de 31 años acordó los términos de un contrato de dos años y medio y se convierte en el primer fichaje del entrenador Eddie Howe", señaló el conjunto inglés.



Trippier se mostró "encantado" de fichar por el Newcastle United en sus primeras palabras como jugador del equipo de la Premier League. "Realmente disfruté de mi tiempo en Madrid, pero cuando me di cuenta del interés del Newcastle United, después de haber trabajado antes con Eddie Howe, supe que era allí donde quería ir", reconoció.



"Soy consciente de que tenemos mucho trabajo por delante, pero conozco bien las demandas de la Premier League y sé lo increíble que es este club, con jugadores muy talentosos. No veo la hora de empezar y estoy emocionado", concluyó el jugador.