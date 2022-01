Fichajes generan ilusión pero no garantizan títulos, afirma técnico de Chivas

Fotografía de archivo donde aparecen Miguel Herrera (d) entrenador de Tigres de UANL y Marcelo Michel (i) entrenador de Chivas de Guadalajara. EFE/Miguel Sierra

Guadalajara (México), 7 ene (EFE).- Los refuerzos que llegan a los equipos antes de los torneos "generan ilusión" pero no son garantía de éxito, afirmó este viernes el entrenador de las Chivas de Guadalajara, Marcelo Michel Leaño.

En la antesala del comienzo del torneo Clausura mexicano, el técnico recordó que en los últimos diez años llegaron muchos refuerzos, pero la entidad conquistó "solo un campeonato".

Chivas, que atesora 12 títulos de Liga, se ha reforzado para el Clausura con el centrocampista Roberto Alvarado, lo que no parece insuficiente para los planes de Leaño.

"Si va a venir gente al club debe de ser de calidad probada y con características que pueda rendir. La llegada de Roberto Alvarado es una bocanada de aire fresco para este equipo, un jugador que nos va a aportar muchísimo", explicó.

No obstante, matizó que mientras el mercado esté abierto, la institución podrá evaluar nuevas incorporaciones.

Los de Guadalajara debutarán este domingo en su casa frente al Mazatlán.

El torneo Clausura plantea al entrenador la necesidad de reivindicación pues en el semestre anterior no logró que el equipo avanzara a los cuartos de final del Apertura.

Leaño señaló que el delantero Alexis Vega permanecerá en el plantel para cumplir el año de contrato que le queda, pese a que los Rayados del Monterrey intentaron ficharlo.

"Alexis quiere quedarse, hacer historia, ser campeón aquí y jugar un Mundial (Interclubes). Es un jugador que el torneo pasado tuvo lesiones con la selección mexicana y siempre luchó por estar con Chivas. Sé que tanto él como la directiva están haciendo un esfuerzo por lograr un acuerdo de renovación y estoy convencido de que se logrará", puntualizó.