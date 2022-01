España.- Casado dice que las mentiras, los indultos o el acercamiento de presos etarras resumen el Gobierno Sánchez

28-12-2021 El líder del PP, Pablo Casado, tras una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 28 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). La Cámara Baja acoge hoy el último pleno de 2022 en el que se abordan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, tras la votación del Senado a favor de incluir una enmienda. Las cuentas públicas serán definitivamente aprobadas hoy para su entrada en vigor el próximo 1 de enero. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este viernes que las "mentiras", los indultos a los presos del procés, el acercamiento de presos de ETA a las cárceles del País Vasco o la subida de impuestos resumen los dos años que el Gobierno de coalición cumple en el poder. "El cambio es imparable", ha proclamado.



Éste es el balance que Casado ha realizado, en un comentario publicado en su cuenta personal de Twitter y recogido por Europa Press, que ha acompañado con un vídeo realizado por el PP en el que se repasa algunas de las declaraciones realizadas por el presidente, Pedro Sánchez, en los últimos dos años.



La cinta comienza con el balance que Sánchez realizó a final de 2021 donde apuntó que su Ejecutivo cumple los compromisos adquiridos con la ciudadanía para contrastarla con una batería de frases en las que aseguraba que no dormiría por la noche si gobernara con Pablo Iglesias o que no pactaría con Bildu.



También destaca la apuesta del jefe del Ejecutivo por una España "unida" mientras indulta a los presos del procés, repasa algunas de sus declaraciones sobre la derrota o el control del coronavirus, cuestiona que presuma del crecimiento de la economía española y censura su promesa de no subir los impuestos a la clase media trabajadora. En concreto, recuerda el compromiso de un recibo de la luz en línea con 2018.



"Balance de dos años del Gobierno más radical de nuestra historia democrática y de toda la UE: mentiras al negar la pandemia, indultar golpistas, acercar etarras y subir impuestos, e incompetencia al liderar el paro, inflación y déficit del mundo desarrollado", ha escrito Casado en la citada red social