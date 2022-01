Entra en erupción un volcán en Galápagos donde habitan especies únicas

Fotografía cedida por el Parque Nacional Galápagos que muestra el fuego que avanza tras la erupción del volcán Wolf, en la isla Isablea de Galápagos (Ecuador). EFE/Parque Nacional Galápagos

Quito, 7 ene (EFE).- El volcán Wolf, situado en el archipiélago ecuatoriano de Galápagos, y donde habitan las iguanas rosadas, únicas en el mundo, inició un nuevo proceso de erupción, informó esta madrugada la Dirección del Parque Nacional Galápagos.

En su cuenta de Twitter, la institución colgó una fotografía del suceso, que fue captada por los guardas del parque.

Las iguanas rosadas (Conolophus marthae), especie única en el mundo, habitan en este volcán, situado en la isla Isabela, donde comparten hábitat con iguanas amarillas y las tortugas gigantes Chelonoidis becky.

Ni el Parque Nacional Galápagos ni el Ministerio de Ambiente han informado aún si la erupción ha afectado a las especies, y tampoco el Ministerio de Turismo ha notificado si el proceso representa algún riesgo para las operaciones.

El primer registro de una erupción del volcán fue en 1797.

El Wolf es el volcán más alto del archipiélago, con 1.707 metros sobre el nivel del mar y uno de los cinco volcanes activos que tiene la isla Isabela, junto a Sierra Negra, Cerro Azul, Alcedo y Darwin.

El volcán Wolf no está ubicado cerca de zona habitada y no representa riesgo para la población humana.

De acuerdo al Instituto Geofísico, desde las 00h20 hora local (07:20 GMT) se puede apreciar una nube de gas y ceniza que alcanzan alturas entre 3.793 metros sobre el nivel del mar al nororiente y 1.943 metros sobre el nivel del mar al occidente.

"No existen poblaciones cercanas al volcán ni en la dirección de las nubes de ceniza".

CONSERVACIÓN

En agosto pasado, expertos de diferentes organismos analizaron estrategias encaminadas a la conservación de la iguana rosada, una rara especie que suele habitar a 1.500 metros sobre el nivel del mar y de la que apenas se conoce su comportamiento o amenazas que enfrenta.

En el análisis participaron la Dirección del Parque Nacional Galápagos (PNG), Galapagos Conservancy, Island Conservation y Re:Wild.

Tras el último censo realizado a inicios de agosto pasado, en el volcán Wolf se calculó una población de 211 iguanas rosadas, si bien fueron localizadas y capturadas 53, el 94 % de las cuales habitaba sobre los 1.500 metros sobre el nivel del mar.

Entre las primeras acciones del plan de conservación figuran la recopilación de información, la construcción de una caseta permanente en el volcán y el control de especies introducidas depredadoras.

Los expertos consideran vital identificar cuándo y dónde anidan las iguanas rosadas.

En agosto pasado, Washington Tapia, director de Conservación de Galapagos Conservancy, indicó que "el estar restringida a un solo sitio vuelve más vulnerable a la especie, considerada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en peligro crítico de extinción".

Las islas Galápagos, situadas en el océano Pacífico a unos mil kilómetros al oeste de las costas continentales de Ecuador, fueron declaradas en 1978 Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco, gracias a su rica biodiversidad terrestre y marina, donde habitan muchas especies únicas en el mundo.

Este archipiélago, cuyo nombre se debe a las tortugas gigantes que la habitan, está formado por 13 islas grandes, 6 menores y 42 islotes, y es considerado un laboratorio natural que permitió al científico inglés Charles Darwin desarrollar su teoría sobre la evolución y selección natural de las especies.