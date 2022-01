Emiratos.- HRW insta a la ONU a no guardar silencio ante las "flagrantes" violaciones de los DDHH por parte de EAU

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



La ONG Human Rights Watch (HRW) ha instado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a que no guarde silencio ante las "flagrantes" violaciones de los derechos fundamentales por parte de Emiratos Árabes Unidos.



"El Consejo de Derechos Humanos de la ONU no debe guardar silencio mientras su miembro, Emiratos Árabes Unidos, viola flagrantemente las normas de Derechos Humanos y bloquea el acceso de la ONU y otros monitores internacionales e independientes a sus prisiones", ha apuntado el subdirector de HRW para Oriente Próximo, Michael Page.



En un comunicado lanzado por el organismo, Page ha puesto de manifiesto que los aliados de Emiratos han estado "ayudando a promover la narrativa" de que el país del Golfo es "tolerante y culturalmente abierto" mientras que, para él, la realidad es que "ignoran" los "abusos desenfrenados" que se cometen.



El representante de HRW en la región ha tomado el caso del "espantoso maltrato" de uno de los ciudadanos "más respetados" en Emiratos Árabes Unidos, como es el defensor de los Derechos Humanos, Ahmed Mansur, a quien recientemente han trasladado a una celda más pequeña y aislada, y se le ha negado el acceso a atención médica.



Ante estas pésimas condiciones a las que el país somete a algunos de sus presos, Human Rights Watch ha exigido tanto a Naciones Unidas como al conjunto de aliados de Emiratos que pidan "en público y en privado" el cese inmediato del aislamiento de Mansur y su "liberación incondicional".



Mansur está recluido por las autoridades emiratíes desde mayo de 2018, cuando fue condenado a una sentencia de diez años. Ahora, se enfrenta a las represalias de las autoridades del país como respuesta a su denuncia de las malas condiciones y el maltrato sufrido durante su detención y su juicio "flagrantemente injusto".



Sin embargo, Human Rights Watch ha lamentado que el caso de Mansur no es la única muestra de la "completa intolerancia a la disidencia" por parte del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, y ha detallado que, desde 2011, se llevan documentando denuncias de abusos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado contra disidentes y activistas.



"Los abusos más atroces son la detención arbitraria, la desaparición forzada y la tortura. Emiratos Árabes Unidos ha arrestado y procesado a decenas de abogados, jueces, maestros y activistas y ha cerrado asociaciones clave de la sociedad civil y las oficinas de organizaciones extranjeras que promueven los derechos democráticos, aplastando cualquier espacio para la disidencia", ha criticado el organismo en un comunicado.



Es por esto que desde HRW han criticado los esfuerzos de la nación asiática por "blanquear su reputación" en el escenario internacional, por lo que han pedido que la comunidad internacional evite contribuir a estos movimientos del Gobierno emiratí y se investiguen las condiciones de Mansur y otras activistas por los Derechos Humanos.