El presidente del Parlamento de Serbia califica el trato a Djokovic como "asqueroso"

Belgrado, 7 ene (EFE).- El presidente del Parlamento de Serbia, Ivica Dacic, acusó este viernes a las autoridades de Australia de ejercer un "maltrato político asqueroso y vergonzoso" contra el tenista serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial.

Se trata de "un maltrato y un ultraje políticos asquerosos, contra una persona que todo país del mundo aceptaría con ganas como su ciudadano, y no solo a que viniera a una competición", dijo Dacic en Belgrado, informa la televisión regional N1.

El presidente del Parlamento serbio argumentó que Djokovic "no se invitó a sí mismo sino que le aprobaron una llamada exención" por no estar vacunado contra la covid-19.

Según Dadic, las autoridades de Australia se comportan de una forma "vergonzosa" y que en ese país "está en curso un abuso con fines políticos".

Añadió que incluso en el caso de que el rechazo fuera justificado, como afirma el gobierno australiano, "existe otra forma de hacerlo, con una actitud humana, con cultura, hacia el mejor tenista".

El gobierno serbio protestó ayer por el trato a Djokovic ante el embajador de Australia en Belgrado, pero Dacic considera que el gobierno poco puede ayudar ahora a su deportistas más famoso.

"Es difícil poder hacer algo desde el aspecto del Estado, ya que nosotros con ellos tampoco tenemos relaciones especiales", dijo el presidente del Parlamento.

La decisión de las autoridades australianas de deportar a Djokovic y no permitirle así defender su título en el Abierto de Australia ha sido duramente criticada en Serbia.

La familia Djokovic llamó a los ciudadanos serbios a una nueva protesta ante el Parlamento de Serbia contra el trato a Djokovic en Australia.

"La mayor festividad cristiana (la Navidad ortodoxa) es una ocasión para que se sienta aun más la importancia de la comunidad y se mande desde Belgrado al mundo una imagen del enorme apoyo que el mejor tenista en el mundo tiene en su país", comunicó la familia Djokovic en un comunicado.

El tenista espera en un hotel para solicitantes de asilo en Melbourne la respuesta a su recurso contra el rechazo de su visado y de su exención médica.

La prensa serbia ha reaccionado con furia, tanto que el diario Telegraf tituló en su primera plana: "Esto nunca lo olvidaremos" en alusión a Rafael Nadal por su "declaración vergonzosa" de que Djokovic, si lo hubiera querido, podía haberse vacunado y jugar sin problemas en Australia.