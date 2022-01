El croata Marin Cilic considera incorrecto el trato a Djokovic

EFE/EPA/Alessandro Di Marco/Archivo

Zagreb, 7 ene (EFE).- La primera raqueta croata, Marin Cilic, considera incorrecto el modo en que el número uno mundial, Novak Djokovic, está siendo tratado en Australia, informa "Sportske Novosti" de Zagreb.

"No tengo suficientes informaciones sobre el caso. De todos modos, es increíble que se haya producido esta situación. Pero indistintamente de cómo fue o debería ser la decisión del gobierno australiano respecto a la entrada o no entrada, el modo en que todo ha ocurrido no es correcto, hacia quien sea, especialmente hacia Novak", dijo Cilic.

El mejor tenista croata, actual número 30 del mundo, hizo estas declaraciones desde Australia, donde se prepara para el Abierto de Australia que comienza el próximo día 17.

Djokovic se encuentra varado desde el miércoles en Melbourne en su intento de entrar en el país para participar en el Abierto de Australia para defender el título, sin haber sido vacunado contra la covid-19.