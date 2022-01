El banco Citigroup despedirá este mes a los empleados que no se vacunen

Vista general del logo de Citigroup, en una fotografía de archivo. EFE/Justin Lane

Nueva York, 7 ene (EFE).- El grupo bancario Citigroup, uno de los mayores de Estados Unidos, va a despedir este mes a los empleados que no se vacunen contra la covid-19, según un documento al que tuvieron acceso este viernes varios medios estadounidenses.

El banco ha dado a su plantilla hasta el 14 de enero para vacunarse o solicitar una exención por motivos religiosos, médicos o legales.

Quienes no lo hagan serán suspendidos sin sueldo el día 15 y oficialmente despedidos al final del mes, según el documento distribuido entre los trabajadores.

Según una fuente citada por The New York Times, más del 90 % de los alrededor de 65.000 empleados que Citigroup tiene en EE.UU. ya se han vacunado.

El banco, el tercero del país por volumen de activos, es la primera de las grandes entidades financieras del país que planea despedir a quienes no se vacunen.

En octubre, Citigroup ya había dicho que iba a requerir la vacunación a todos sus empleados con base en la directiva del Gobierno que requiere a sus contratistas que sus trabajadores estén inmunizados, aunque entonces no había dicho que iba a optar por despidos.