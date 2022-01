EEUU.- The New York Times comprará The Athletic por 486 millones

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



The New York Times Company, la empresa editora del diario 'The New York Times', ha suscrito un acuerdo para adquirir The Athletic, empresa de medios de información deportiva basada en suscripciones digitales, a cambio de 550 millones de dólares (486 millones de euros) en efectivo, según ha informado la compañía.



Al cierre de la transacción, que se espera ocurra en el primer trimestre de 2022, The Athletic será considerada una filial de The Times Company y continuará operando de manera independiente.



Alex Mather y Adam Hansmann, fundadores de The Athletic en 2016, continuarán al frente del negocio una vez completada la compra como manager general y copresidente y como director de operaciones y copresidente, respectivamente.



"La adquisición de The Athletic nos coloca en posición para ser un líder mundial en periodismo deportivo", indicó Meredith Kopit Levien, presidenta y consejera delegada de The New York Times Company, para quien The Athletic "es un gran complemento para The (NY)Times".



"Estratégicamente, creemos que esta adquisición acelerará nuestra capacidad de escalar y profundizar las relaciones con los suscriptores. Ahora buscamos una meta significativamente mayor a los 10 millones de suscripciones y creemos que The Athletic nos permitirá expandir nuestro mercado direccionable de suscriptores potenciales", añadió.



En diciembre de 2021, The Athletic contaba con 1,2 millones de suscriptores.



La editora neoyorquina confía en que la transacción tendrá un impacto inmediato positivo en la tasa de crecimiento de ingresos de The New York Times Company, mientras que prevé que la adquisición diluya las ganancias operativas de la compañía durante aproximadamente tres años, a medida que escala las suscripciones y construye un negocio de publicidad, que aumentará a partir de entonces.