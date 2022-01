EEUU.- Biden pronunciará el 1 de marzo el discurso sobre el Estado de la Unión

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aceptado este viernes la invitación de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para pronunciar el discurso sobre el Estado de la Unión, un acontecimiento anual, el 1 de marzo.



Pelosi ha enviado este viernes una carta al mandatario estadounidense invitándole a pronunciar el discurso en la fecha señalada para que "comparta su visión sobre el Estado de la Unión".



La Casa Blanca ha anunciado más tarde que Biden ha aceptado la invitación. "El presidente ha aceptado la invitación de la presidenta de la Cámara de Representantes", ha comunicado la vicesecretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, a los periodistas que viajan con el mandatario a Colorado, según ha informado la cadena de televisión CNN.



El discurso sobre el Estado de la Unión es una tradición que ofrece al mandatario estadounidense una oportunidad para subrayar sus prioridades y agenda a comienzos del año. Que Biden lo pronuncie el 1 de marzo significa que será casi un mes más tarde de las fechas más usuales para el discurso, que desde 1934 tienen lugar en enero o febrero.



La intervención de Biden en marzo le dará más margen para tratar de cumplir algunas de sus metas antes de dirigirse al Congreso y al país norteamericano. La ley Reconstruir Mejor --Build Back Better Act-- es una parte clave de la agenda nacional de Biden y pretende ampliar la red de seguridad social en el país y luchar contra el cambio climático. Se ha topado con un obstáculo en el Congreso, debido a la oposición del senador demócrata moderado Joe Manchin, por lo que no está claro por el momento si podrá avanzar.



Biden pronunció su primer discurso ante el Congreso como presidente en abril de 2021, pero no fue designado como de Estado de la Unión porque desde 1977 los nuevos presidentes no llaman así al primer discurso que pronuncian ante las dos cámaras estadounidenses, sino que suelen llamarlo mensaje anual.