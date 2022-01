Edmundo Arrocet, de compras en Madrid

07-01-2022 EDMUNDO ARROCET. MADRID, 7 (CHANCE) Si Bárbara Rey ha empezado este 2022 dando paseos con una amiga por las calles de Marbella, Edmundo Arrocet lo ha hecho en Madrid, haciendo esas compras tan raras que siempre llaman la atención y que a veces no entendemos. El humorista, que vuelve a estar en la esfera mediática después de unos meses desaparecido, parece que ha decidido tirar la casa por la ventana en esta primera semana de este nuevo año. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Si Bárbara Rey ha empezado este 2022 dando paseos con una amiga por las calles de Marbella, Edmundo Arrocet lo ha hecho en Madrid, haciendo esas compras tan raras que siempre llaman la atención y que a veces no entendemos. El humorista, que vuelve a estar en la esfera mediática después de unos meses desaparecido, parece que ha decidido tirar la casa por la ventana en esta primera semana de este nuevo año.



Tras protagonizar varios escándalos por su amistad especial con Bárbara Rey, Edmundo Arrocet se ha alejado de nuevo de la vedette y ahora se encuentra en Madrid. En este caso, el actor ha acudido al Leroy Merlín en búsqueda de algunos productos que le costaba encontrar.



Después de hablar con uno de los trabajadores, el cómico termina sentándose en uno de los puestos de atención al cliente, en la sección de cortinas... y es que como bien comentábamos al principio, los movimientos de Edmundo nos han llamado siempre la atención porque no tiene una residencia habitual y siempre está de aquí para allá, pero parece que ahora quiere apañar varias cosas para estar en España.



Tras encontrar lo que buscaba, finalmente Edmundo Arrocet se marchaba de estos grandes almacenes cargado con una gran bolsa de plástico hasta que encuentra un taxi libre y se monta en el vehículo para poner rumbo a su destino.



Pero ahí no queda todo, ya que más tarde, vemos a Edmundo poner al día sus cuentas bancarias tras estar en un cajero automático, con el que parece que no se entiende porque se tira varios minutos frente a la máquina... ¿con qué nos sorprenderá el humorista la próxima vez?