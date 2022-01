Duterte ordena el arresto de los no vacunados que se salten el confinamiento

Manila. EFE/EPA/ROLEX DELA PENA

Bangkok, 7 ene (EFE).- El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha concedido poderes a la policía municipal para arrestar a aquellas personas sin vacunar contra la covid-19 que se salten el confinamiento decretado en Manila por el rebrote del virus.

"Le ordeno a los capitanes de los 'bagangay' (barrio) para que busquen a esas personas que no están vacunadas y pídanles u ordenen que se queden en casa. Y si se niegan y salen y andan por la comunidad, pueden ser detenidos. Si se niegan, (la policía) está facultada para arrestarlos", dijo anoche Duterte en un discurso televisado.

La autoridad municipal de Manila impuso desde este lunes nuevas medidas que incluyen limitar la movilidad de los no vacunados contra la covid-19 ante el aumento de los contagios por la nueva variante ómicron, que un día después fueron ampliadas a algunas de las provincias anexas a la capital.

Bajo estas restricciones, los no vacunados no pueden salir a la calle, excepto para comprar bienes de primera necesidad, ir al hospital o trabajar, aunque en ese caso deberán someterse a una prueba PCR cada dos semanas que ellos mismos deben pagar.

También se prohíben las clases presenciales, los deportes que requieran contacto físico, el cierre de casinos y ferias y la limitación del aforo en restaurantes y otros locales a entre el 30 y el 50 por ciento.

Filipinas registra un rápido aumento de contagios, vinculados en parte a la variante ómicron, y desde el 1 de enero los casos han saltado de unos 3.000 el pasado sábado hasta los más de 17.000 registrados el jueves.

El archipiélago, que sufrió dos graves olas de la covid-19 en abril y septiembre pasados, acumula 2,89 millones de contagios, incluidos más de 51.740 muertos.

Según datos de Our World in Data, las autoridades filipinas han vacunado con la pauta completa a más del 43 por ciento de su población.