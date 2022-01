Cultura.- La temporada 3 de The Witcher ya tiene fecha de rodaje

07-01-2022 The Witcher CULTURA NETFLIX



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



La segunda temporada de The Witcher se estrenó el pasado 17 de diciembre y tras la conclusión de los ocho episodios que la conformaban, los seguidores de la saga de fantasía épica protagonizada por Henry Cavill como el poderoso brujo, Geralt de Rivia, arden en deseos de saber cuándo se estrenará la tercera entrega de la ficción que, precisamente ya tiene fecha de rodaje.



Según apunta el medio Redanian Intelligence, la temporada 3 se encuentra en fase de pre-producción y que, el rodaje de la próxima tanda de episodios de la producción de Netflix, comenzará en marzo, aunque, no sin antes avisar a los fans de que, dicha fecha está sujeta a cambios. Además, también señaló que, en lo referente al libreto, el guion comenzó a desarrollarse el pasado mes de julio, concluyéndolo casi en diciembre.



Cabe recordar que la producción de la temporada 1 comenzó en mayo de 2017 llegando a estrenarse en diciembre de 2019. Sin embargo, lo que, inicialmente, iba a suponer un año de diferencia entre la primera y segunda entrega, se convirtieron en dos debido al retraso causado por la pandemia de coronavirus, por lo que todo apunta a que, como pronto, llegará a finales de 2022.



De otra parte, Netflix continúa con sus planes para expandir el universo de la serie con el spin-off The Witcher: El origen de la sangre, cuyo estreno probablemente llegue a mediados de 2022 y cuya sinopsis reza así: "En un mundo élfico, 1200 años antes de Geralt de Rivia, se fusionan los universos de los monstruos, los hombres y los elfos y aparece el primer brujo de la historia".



Además, la plataforma que también estrenó la cinta The Witcher: La pesadilla del lobo, Netflix anunció otra película spin-off de animación, así como una producción que será apta para todos los públicos. "Geralt de Rivia, un cazador de monstruos mutante, viaja en pos de su destino por un mundo turbulento en el que, a menudo, los humanos son peores que las bestias", reza la sinopsis de la serie creada por Lauren Schmidt.