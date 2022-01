Cultura.- La perfecta respuesta de Emma Watson al error en la reunión de Harry Potter: Return to Hogwarts

07-01-2022 Emma Watson CULTURA HBO MAX



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El pasado 1 de enero se estrenó Harry Potter: regreso a Hogwarts, especial de HBO Max que reúne a varios actores y otros miembros del equipo de la saga. La producción indignó a algunos de sus espectadores al confundir a Emma Watson con Emma Roberts, incluyendo una foto de su infancia. Ahora Watson se ha pronunciado respecto a este sonado error.



La foto original fue colgada en Instagram por Roberts en 2012. El 5 de enero Watson compartió la misma imagen en Instagram con un divertido mensaje. "Yo no era así de adorable", escribió junto al hashtag #emmasistersforever.



La publicación ya ha superado los cuatro millones de likes y se ha llenado de comentarios. "Dios mío, esto es tan gracioso", comentó un usuario. "Sí eres así de adorable", dijo un internauta. "Te quiero, Emma", afirmó otro fan. Por su parte, Roberts respondió a su compañera a través de historias de Instagram. "No me lo creo", reconoció la protagonista de American Horror Story.



Tras el sonado error, los productores de Harry Potter: regreso a Hogwarts prometieron arreglar el error. "¡Bien visto, fans de Harry Potter! Nos habéis señalado un error de edición de una fotografía incorrecta. La nueva versión ya está disponible", declararon en un comunicado recogido por TheWrap.



El de Watson no es el único error de Harry Potter: regreso a Hogwarts. En una secuencia se ve a James y Oliver Phelps, quienes dieron vida a los gemelos Fred y George Weasley, pero sus nombres aparecen intercambiados.