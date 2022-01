Cuba dona a Siria dosis de sus tres vacunas contra la covid-19

Una enferma prepara una vacuna cubana Abdala, en La Habana (Cuba), en una fotografía de archivo. EFE/ Ernesto Mastrascusa

La Habana, 7 ene (EFE).- Cuba envió este viernes a Siria un donativo de 120.000 dosis de su vacuna contra la covid-19 Abdala y un número sin especificar de sus otras dos fórmulas contra el coronavirus, Soberana 02 y Soberana Plus, para ayudar a contener la pandemia en la nación árabe.

"Estamos seguros que estas vacunas contribuirán a disminuir la repercusión de la pandemia en este hermano país", aseguró la viceministra primera de Comercio exterior e Inversión extranjera de Cuba, Ana Teresita González, desde la pista del aeropuerto internacional José Martí de La Habana, de donde salió el cargamento.

Siria se suma así a otros países como Nicaragua, Venezuela, Irán, Vietnam y México que aplican las fórmulas contra el coronavirus desarrolladas en instituciones científicas cubanas.

Abdala, diseñada por el estatal Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, alcanzó una eficacia del 92,2 % en los ensayos clínicos, según sus fabricantes.

Esta vacuna, que recibe su nombre de un poema del héroe cubano José Martí, tiene un esquema de administración intramuscular de tres dosis en 28 días.

En tanto, Soberana 02 y Soberana Plus, elaboradas por el también estatal Instituto Finlay de Vacunas, mostraron, según sus productores, una eficacia del 91,2 % al combinar dos dosis de la primera y otra de refuerzo de la segunda.

Las tasas de eficacia de estas tres fórmulas no han sido confirmadas por expertos externos independientes. Cuba espera por la autorización de sus tres vacunas por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). EFE

