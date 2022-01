Coronavirus.- Austria reitera su intención de aplicar desde febrero la vacunación obligatoria pese a las dudas

MADRID, 7 (EUROPA PRSS)



La agencia responsable de vigilar la vacunación obligatoria contra la COVID-19 en Austria ha advertido de que no podrá acometerlo antes del mes de abril, dos meses más tarde de lo que prevé el Gobierno, que sin embargo sigue ciñéndose al calendario previsto.



Las medidas anunciadas por el Ejecutivo austriaco implican que quienes no se inmunicen frente al coronavirus pueden ser multados con hasta 3.600 euros, dentro de una reforma que cuenta con el respaldo de la amplia mayoría de los grupos políticos con representación parlamentaria



Sin embargo, la agencia que está llamada a aplicar la nueva medida (ELGA GmbH) ha admitido este viernes que necesitará "al menos" hasta el 1 de abril para completar los requisitos técnicos relativos al registro nacional de vacunación.



El Ministerio de Sanidad ha afirmado que tendrá en cuenta este aviso, pero por el momento se ciñe a su plan de febrero. En este sentido, el Gobierno no contempla cambios inmediatos en el calendario, según la cadena ORF.



Para este sábado, se han convocado alrededor de una veintena de manifestaciones en varias ciudades de Austria para protestar contra las medidas adoptadas para contener la pandemia, incluida la vacunación obligatoria. El país vivió en noviembre y diciembre datos de contagio sin precedentes.