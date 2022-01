Corea.- Corea del Sur asegura que el presunto misil hipersónico norcoreano es un proyectil balístico convencional

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Defensa de Corea del Sur ha asegurado este viernes que el presunto misil hipersónico cuyo lanzamiento fue anunciado el miércoles por las autoridades norcoreanas no es más que un proyectil balístico convencional, una vez analizada su trayectoria de vuelo, que difiere bastante de la presentada en su momento por el Ejército de Corea del Norte.



El análisis de las autoridades norcoreanas indicó que el misil "alcanzo con precisión un objetivo a 700 kilómetros de distancia" tras efectuar "un movimiento lateral de 120 kilómetros"; afirmaciones que, según el Ministerio de Defensa surcoreano, "parecen ser exageradas" porque sus propios datos indican que el proyectil recorrió menos de esta distancia y, aunque sí alcanzó el Mach 6 (seis veces la velocidad del sonido), ciertas características adicionales no se corresponde con las habituales en cualquier proyectil o vehículo hipersónico.



"Cualquier misil balístico con una autonomía superior a los 500 kilómetros puede volar a Mach 5. Es decir, podríamos llamar misil hipersónico a cualquier misil balístico con esa autonomía", ha explicado un responsable militar surcoreano a la agencia oficial de noticias del país, Yonhap.



La diferencia reside en que "Corea del Norte todavía no tiene la capacidad de desarrollar una tecnología específica de vuelo hipersónico" en ninguna de las dos modalidades existentes: la de misil crucero o HCM, y la de vehículo hipersónico planeador (HGV). "A tenor de lo visto en las imágenes proporcionadas por Corea del Norte, este misil no parece ser ninguna de las dos cosas", ha explicado.



El responsable militar parece más convencido de que el primer misil hipersónico que Corea del Norte dijo haber lanzado en septiembre sí cumplía los requisitos para ser descrito como un vehículo hipersónico planeador, mientras que este último no solo representa progreso alguno en esta tecnología sino que parece tratarse de uno de los varios misiles que Corea del Norte exhibió en octubre del año pasado.



Por lo demás, el Ministerio de Defensa surcoreano ha reiterado que los aliados del país están convencidos de que son capaces de "detectar e interceptar" los últimos misiles con los que ha ensayado Corea del Norte, y se ha vanagloriado de sus propios misiles, "cualitativamente superiores".