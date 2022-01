Corea.- Corea del Norte confirma que no asistirá a los Juegos Olímpicos de Invierno por la pandemia y critica el boicot

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Corea del Norte ha confirmado que no va a asistir a los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín debido a las "fuerzas hostiles" generadas por la pandemia y ha criticado el boicot diplomático de Estados Unidos al evento deportivo que organiza el gigante asiático.



"No podremos participar en las olimpiadas debido a las fuerzas hostiles y la pandemia mundial, pero apoyaremos plenamente a los camaradas chinos en todo su trabajo para realizar un festival olímpico espléndido y maravilloso", han dicho el Comité Olímpico y el Ministerio de Cultura Física y Deportes en una carta enviada al Comité Olímpico de China.



El Comité Olímpico Internacional (COI) ha decidido suspender a Pyongyang del evento deportivo como castigo por negarse a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio del año pasado, a los que declinó ir alegando "proteger a los jugadores" de la crisis sanitaria mundial provocada por la pandemia de coronavirus.



El Comité Olímpico de Pyongyang tomó la decisión el 25 de marzo, aunque no se publicó en los medios hasta abril, momento en el que las autoridades lo decidieron en una reunión del Comité Olímpico en la que también se destacó "la necesidad de incrementar continuamente el número de medallas obtenidas en juegos internacionales", así como la urgencia de "avivar el entusiasmo por el deporte en todo el país".



Corea del Norte también ha criticado a Estados Unidos por "mostrarse cada vez más indiscretos en sus movimientos contra China destinados a evitar la apertura exitosa de los Juegos Olímpicos", aparentemente refiriéndose a la decisión de Washington de no enviar una delegación del gobierno al evento deportivo por el controvertido historial de Derechos Humanos en China, según informa la agencia de noticias surcoreana Yonhap.



China se enfrenta a múltiples críticas por supuestos abusos a los Derechos Humanos en la región de Xinjiang, hogar de la minoría étnica uigur, o por sofocar el movimiento de apertura democrática en Hong Kong.



Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia han declarado su intención de llevar a cabo un boicot diplomático en la cita, en la que los deportistas de sus respectivos países competirán con normalidad. Otros países, como Corea del Sur o Francia, ya han descartado sumarse. El último en pronunciarse, Japón, dijo que no enviaría a representantes del Gobierno al evento.