Clases suspendidas y adelanto de vacunación a los docentes por covid en Ecuador

Un estudiante de la Unidad Educativa Agropecuaria Eduardo Salazar Gómezen una fotografía de archivo. EFE/ José Jácome

Quito, 7 ene (EFE).- Las clases para todas las instituciones fiscales de Ecuador se suspenden del 10 al 16 de enero debido al aumento de casos de covid-19, que también han motivado a adelantar la vacunación con la tercera dosis a docentes que hayan recibido la segunda hace cinco meses.

Así lo informó el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional en una rueda de prensa este viernes, en donde la ministra de Salud, Ximena Garzón, alertó de un repunte de contagios que podría llegar a los 10.000 al finalizar la semana, con un "incremento mayor incluso" para la próxima.

La ministra de Educación, María Brown, aclaró que durante la próxima semana no habrán actividades ni trabajo administrativo en las instituciones educativas fiscales para emplear el tiempo en vacunar a niños y adolescentes, por lo que el calendario de retorno se modificará de forma que el tiempo se recupere al finalizar el ciclo escolar.

"No son vacaciones", enfatizó la ministra y para evitar que las familias salgan a exponerse dijo que juegos infantiles y recreativos en locales estarán cerrados durante estos días.

También desde mañana, sábado, se solicitará el carné de vacunación con dos dosis a niños mayores de 5 años para acceder a actividades no esenciales, tal como ocurre con los mayores de 12 hasta el momento.

Otra estrategia para frenar la pandemia por covid-19 será la de adelantar el tiempo de espera para aplicar la dosis de refuerzo al personal docente de Ecuador.

Desde hoy podrán vacunarse quienes tengan su segunda dosis hace cinco meses y, no seis como estaba establecido.

De esta manera, desde el 17 de enero volverán a las aulas, de manera voluntaria, quienes así estaban trabajando con anterioridad.

Para los estudiantes del régimen sierra y amazonía el año lectivo terminará el 5 de julio y para los de costa y Galápagos será el 11 de marzo.

Para los planteles fiscomisionales, municipales y particulares hay la opción de acogerse a la medida de suspensión de actividades, trabajar de manera 100 % virtual o permitir la asistencia de docentes y estudiantes que cumplan con el esquema completo de vacunación.

De acuerdo con la información entregada a los medios por el ministerio de Educación, son 94 estudiantes y 384 docentes contagiados, sin que esto responda a las actividades educativas, insistió la ministra Brown.

De su lado, Garzón dijo que las cifras generales actuales de contagio se comparan a los peores momentos de la pandemia en 2020, por lo que exhortó a la población a evitar reuniones esta y la próxima semana.

Sin embargo, explicó que no existe un aumento de muertes entre los enfermos con el virus en relación con el aumento de casos.

Ecuador registra 559.950 casos confirmados con un total de 33.699 fallecidos desde que inició la pandemia en 2020.