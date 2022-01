Cameron Smith, líder tras la primera ronda del torneo de Kapalua, y Rahm, segundo

El golfista australiano Cameron Smith, en una fotografía de archivo. EFE/Justin Lane

Redacción deportes, 6 ene (EFE).- El australiano Cameron Smith con 65 golpes -8 bajo par- lidera el torneo de golf de campeones de Kapalua (Hawai), con un impacto menos que los estadounidenses Daniel Berger y Patrick Cantlay y que el español Jon Rahm, quien, en esta primera ronda, ha superado a Collin Morikawa (68) en su particular lucha por el número uno en la clasificación mundial.

Smith, que en el inicio cometió un bogey, enderezó acto seguido el rumbo de su recorrido con un birdie para sumar en el quinto -par cinco- su primer eagle y con cuatro birdies más y otro eagle, en el quince, dejó la tarjeta en 65 golpes.

Berger sumó ocho birdies por un bogey, éste en el penúltimo, y Cantlay, cuarto en la clasificación mundial, seis birdies y un eagle -hoyo 15- por un bogey para sumar ambos 66 impactos.

Pero el verdadero interés del público que acudió al Plantation Course de Kapalua estaba en el duelo que mantienen por el número uno mundial Rahm y Morikawa y hoy, el de Barrika estuvo más fino que el aspirante, que anotó en su tarjeta siete birdies por dos bogeys, mientras que el español no cometió errores y sumó siete birdies.

El campeón del año pasado, el estadounidense Harris English, no tuvo su día y acabó a la par del campo, con 73 golpes, tras sumar tres birdies por tres bogeys.

El torneo, que reparte 8,2 millones de dólares en premios, más de un millón para el vencedor, y 500 puntos de la FedexCup, concluye el próximo domingo.