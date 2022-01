Bolivia alcanza nuevo registro histórico con más de 11.000 nuevos casos covid

Imagen de archivo de una mujer espera atención en un pasillo del Hospital El Bajío en la ciudad de Santa Cruz Bolivia (Bolivia). EFE/ Juan Carlos Torrejón

La Paz, 6 ene (EFE).- Bolivia informó este jueves sobre 11.002 nuevos casos de la covid-19 en lo que representan un nuevo récord diario de contagios desde la llegada de la pandemia junto a 40 decesos, mientras el país afronta una cuarta escalada que no da tregua.

Santa Cruz, el departamento más grande y más golpeado por la pandemia, encabezó nuevamente el registro de la jornada con 6.143 casos, seguido de Cochabamba que reportó 1.213, Tarija con 832, La Paz 812 y Chuquisaca 806.

En tanto que Oruro presentó 455 casos, Potosí acumuló 447, Beni reportó 266 y Pando que registró 28, según el reporte del Ministerio de Salud.

Con estos datos Bolivia acumula 19.888 fallecidos y 652.819 casos confirmados desde la llegada de la enfermedad en marzo de 2020, mientras que 92.832 son los casos que se mantienen activos.

En Santa Cruz desde el miércoles pasado las brigadas médicas hacen recorridos casa por casa para detectar nuevos casos.

El Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de ese departamento dispuso este jueves la prohibición de circulación entre 20:00 a 5:00, desde el sábado 8 de al lunes 17 de enero como una medida para contener la escalada de contagios.

Aunque la cuarta que comenzó a fines de octubre ha mostrado un aumento exponencial de casos, registra una tasa de letalidad de 0,7 %, que se mantiene debajo de los registros de los tres anteriores picos que se manifestaron en 2020 y el primer semestre de 2021.

El proceso de vacunación que comenzó hace casi un año ha logrado que se apliquen más de 10,4 millones de vacunas de un total de más de 22 millones que el país tiene a disposición.

El detalle muestra que se han empleado 5.042.612 primeras dosis, 3.751.331 de la segunda y 613.651 aplicaciones de refuerzo, en tanto que son 992.616 las inmunizaciones únicas, todas a mayores de 18 años.

En la población de 12 a 17 años se administraron 564.474 primeras dosis y 347.663 de la segunda, en tanto que en el rango de 5 a 11 años se afectuaron 303.087 y 31.730 aplicaciones de primeros y segundos componentes, respectivamente.

En Bolivia se emplean los inmunizantes Sinopharm y Sputnik V, adquiridos mediante compras estatales, junto a los del tipo Pfizer, AstraZeneca, Janssen y Moderna que son donaciones que en su mayoría han sido canalizadas por el mecanismo Covax de las Naciones Unidas.

Bolivia aplicaba desde el 1 de enero la exigencia de la presentación del carné de vacunación como requisito para trámites y el ingreso a sitios públicos y privados, no obstante en la víspera ha decidido posponer esa medida hasta el 26 de enero.

La determinación inicialmente hizo que gran parte de la población se vuelque hacia los puntos de vacunación logrando sobrepasar las expectativas diarias de esa labor, no obstante también se produjo la saturación de los servicios de inmunización con filas extensas.